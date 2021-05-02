«Это был рок»: почему смерть Борткевича была предсказуема?

Внезапная смерть Леонида Борткевича взбудоражила его поклонников и коллег. После трагедии вскрылась нелицеприятная правда о последних годах его жизни. Оказалось, что Борткевич сильно пил. По словам его знакомых, знаменитость умер из-за сахарного диабета, который был усугублен систематическим употреблением алкоголя.

Родные и близкие попытались понять, как артист скончался на самом деле и кого винить в его безвременном уходе. Вдова Борткевича Татьяна обвинила во всем его близкую подругу — Антонину Саврасову-Абрамову. Якобы женщина постоянно приносила Борткевичу водку и даже могла «что-то подсыпать».

По мнению другого близкого знакомого артиста, белорусского музыканта Сергея Волка, Антонина невиновна, а водку купили бы и другие друзья Борткевича, и даже он сам.

«Я бы сам, если бы меня Леонид попросил купить бутылку водки, купил бы. Также эту бутылку водки купил бы и Дайнеко, и Косенко. Но они все накинулись на Антонину и начали ее гнобить. Потому что, когда человеку плохо и он просит бутылку водки, это нужно сделать», — рассказал специально для 5-tv.ru Волк.

Сергей знал солиста ВИА «Песняры» буквально с пеленок. По его словам, они познакомились, когда ему было три недели. Родители Сергея были дружны с музыкантом, а потом, когда мальчик вырос, он и сам стал большим другом Борткевича. По словам Сергея, он слишком хорошо знал музыканта и то, что никто не пытался ему помочь и заставить обратиться к медикам — заслуга самого Борткевича, который не мог признать свои слабости.

«Он пил от одиночества, потому что он был одинок и ему нужно было просто поговорить, чтобы его выслушали. Леня себя так поставил: „Мне не нужен врач, я знаю сам, что мне нужно“. Он скрывался от друзей, не хотел, чтобы его видели таким. Он хотел друзьям помогать. Дело в том, что Ленечка получал удовольствие, когда кому-то помогал. А тут получается, что наоборот его спасать надо. Как так? Еще вчера он был на коне», — уверен приятель музыканта.

Волк уверен, что помочь пьющему артисту не мог никто, потому что он сам этого не хотел. Кроме того, Сергей заявил, что смерть Борткевича была предопределена судьбой.

«В его смерти не виноват никто, оно должно было так быть, оно так и случилось. Алкоголь на сахарный диабет дал свое. Никто не спас бы, это рок», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемая в отравлении Борткевича рассказала, кому на самом деле была выгодна его смерть.