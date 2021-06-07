Какие знаки зодиака мало зарабатывают, но любят сорить деньгами

Умение тратить деньги присуще большинству людей, а вот способность их зарабатывать и приумножать — удел немногих. Впрочем, даже среди этого большинства, есть люди, которые категорически не умеют экономить и копить финансы. Астрологи составили ТОП-5 знаков зодиака, которым навряд ли удастся когда-нибудь сколотить состояние в виду их черт характера, предопределенного звездами.

Стрелец

Представители этого знака зодиака как правило очень трудолюбивы и зарабатывают приличные суммы денег. Однако Стрельцы категорически не умеют откладывать сбережения на черный день. Они щедры и любят тратить деньги на новые впечатления и развлечения, которых для Стрельцов никогда не бывает мало.

Рыбы

Деньги для данного знака зодиака не главное в жизни. Они рождены для того, чтобы помогать другим, поэтому Рыбы зачастую выбирают низкооплачиваемые профессии или неоплачиваемые совсем, например, становятся волонтерами. Даже то, что они зарабатывают тяжелым трудом, они с радостью готовы отдать другим. При таком подходе к финансам, больших денег или накоплений у данного знака зодиака точно не будет.

Водолей

Новейший телефон и одежда высшего качества — основные статьи трат у Водолеев. Стремление быть лучше и привлекательнее всех отнимает у них много времени, сил и, конечно же, денег. Им сложно устоять перед дорогой покупкой, особенно, если она придаст им статусности в глазах окружающих. Водолеи не умеют экономить, да и не особо понимают, зачем вообще это делать. Ведь всех денег мира не заработаешь.

Лев

Этот знак зодиака считается самым самовлюбленным и эгоистичным среди всей астрологической дюжины, поэтому они не скупятся на атрибуты роскошной и красивой жизни, чтобы чувствовать себя соответствующе. Львы ценят комфорт, а кроме того у них много друзей, которым они тоже любят дарить шикарные подарки.

Близнецы

Веселье, радость и развлечения — это интересует Близнецов больше всего остального. Они готовы отдать любые деньги за то, что может принести им новые впечатление и счастье. Некоторые из представителей данного знака зодиака пристрастны к азартным играм, что также отрицательно влияет на их благосостояние. Кроме того, они любят рисковать, и иногда заключают необдуманные сделки, в которых теряют крупные суммы денег.

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