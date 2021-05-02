Феерическое шоу дронов станет ярким завершением двухдневного праздника, посвященного открытию туристического сезона в Санкт-Петербурге. Горожане смогут полюбоваться, как коптеры поднимутся в небо, чтобы слетаясь и разлетаясь, вырисовывать сложные фигуры. Воочию насладиться зрелищем можно у стен Петропавловской крепости в 22:30, а онлайн — в прямой трансляции 5-tv.ru.

Перед началом шоу дронов в акватории Невы перед жителями и гостями столицы гидрофлаеристы покажут чудеса акробатики.

Старт приема путешественников в Северной столице был дан 2 мая в полдень залпом из пушки с Нарышкина бастиона. Также в этот день петербуржцы и гости города могли наблюдать красочные водные шоу: «Вальс буксиров», фестиваль ледоколов, флешмоб гидроциклов и катеров.

Вероятно, что этот день запомнится туристам не только яркими шоу, но и торжеством местных болельщиков. Как сообщал ранее 5-tv.ru, «Зенит» стал чемпионом в третий раз подряд досрочно, обыграв «Локомотив». Праздновать победу, как известно, петербуржцы умеют с размахом.