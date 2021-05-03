«Скрыть нереально»: Эйвазов едва не развелся с Нетребко из-за участия в «Маске»

Завершился второй сезон грандиозного шоу «Маска». В числе прочих в финал проекта вышел участник в костюме Ламы. Им оказался оперный певец Юсиф Эйвазов — супруг знаменитой Анны Нетребко. По решению жюри артист занял второе место. Впрочем, об этом он нисколько не жалеет — конкурс и без того подарил массу незабываемых эмоций!

В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой по завершении «Маски» Юсиф признался: участие в шоу далось ему непросто. Речь шла не только о большой физической нагрузке, но и о серьезном стрессе. Эйвазову пришлось совмещать телепроект с реальным плотным рабочим графиком, а также долго объяснять жене, где он пропадает по ночам.

Юсиф признался: в какой-то момент стало невыносимо лгать Анне о своем участии в проекте — пришло раскрыть «страшную» тайну.

«Если бы жена не знала, что я снимаюсь в „Маске“, мы бы развелись. Потому что, представляешь, человек куда-то пошел в час ночи. Скрыть это было нереально!» — смеясь, заметил Эйвазов в беседе с Кудрявцевой.

Впрочем, выяснилось, что Анна Нетребко не знала точно, под какой именно маской скрывался ее благоверный. Она с интересом наблюдала за всеми конкурсантами, но интуитивно всегда поддерживала Ламу.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, кто стал победителем второго сезона шоу «Маска».