«Рептилоидные интрижки»: победитель «Маски» раскрыл детали участия в шоу

Победитель шоу «Маска» — певец JONY — признался, что будет вспоминать участие в съемках с нежностью. Несмотря на то, что артисту пришлось многое пройти ради победы, он рад, что вытянул этот счастливый билет.

Джахид Афраил оглы Гусейнли (настоящее имя JONY — Прим. ред.) рассказал в интервью Starhit.ru, что атмосфера на шоу была очень доброй, а нравы — свободными.

«Мы не чувствовали конкуренцию, ближе к полуфиналу, наоборот, друг друга поддерживали, переживали, — поделился исполнитель. — Да и просто общались, респектовали, обнимались. Со Змеей у меня вообще происходили рептилоидные интрижки: мы то за ручки возьмемся, то еще что-то. В общем, все было очень мило, запомнится надолго».

Под маской Змеи скрывалась солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута. Однако во время шоу JONY этого не знал. До самого финала все участники не раскрывали друг другу свои личности.

«Мы всегда были в масках: если не своих персонажей, то пластмассовых, плотно прилегающих к лицу. Передвигались в фирменных оверсайз-толстовках с большим капюшоном, на которых написано „Без комментариев“. То есть, если кто-то пытался меня вывести на разговор, я показывал на толстовку, — поведал артист. — Поэтому никаких волнений и переживаний, что кто-то может тебя увидеть или спалить».

Больше всего JONY понравилось то, что на «Маске» он мог быть кем угодно. Никто не знал его имени, возраста и национальности.

«На самом деле общество сковывает людей, нужно учиться оставаться самими собой. И в шоу я был именно самим собой, просто чувствовал себя более раскрепощенно, — добавил он. — Проект раскрывает таланты, раскрывает тебя с разных сторон. Я научился танцевать, ставить номера, я выбирал песни, которые раньше никогда не пел, — это тоже вызов».

JONY не боится, что для кого-то навсегда останется лишь «Крокодилом». Напротив, это только увеличило количество его поклонников.

«Я не переживаю, что Крокодил станет для меня клеймом, так как в принципе уже состоявшийся артист. Надеюсь, новых зрителей, которые откроют меня по „Маске“, заинтересует мое творчество и в других форматах», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, когда выйдет третий сезон засекреченного шоу «Маска».