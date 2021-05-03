Жесткое ДТП с возгоранием сразу нескольких автомобилей произошло на Тюменском тракте (дублер Сибирского тракта) под Екатеринбургом. Видео со взрывом одной из машин появилось в соцсетях.

По сообщениям пользователей, на месте аварии горят три транспортных средства: ГАЗель, фура и автоцистерна, предположительно, перевозившая горючее. Также сообщается, что в одной из машин находился опасный груз — алюминиевая пудра.

По словам очевидцев, были слышны взрывы, движение на трассе парализовано, о пострадавших не сообщается.

ТАСС сообщает со ссылкой на МЧС Свердловской области, что фура с алюминиевой пудрой уже потушена. Горят бензовоз и еще один автомобиль. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров, произошел разлив топлива. Сейчас последствия огненного ДТП ликвидируют восемь единиц техники и 23 человека личного состава.

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