Брухунова развеяла «самую большую глупость» о своей семье и раскрыла первое слово Вагана

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Екатерина Бородина
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Супруга Петросяна откровенно ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет личную страницу в Instagram, где часто отвечает на вопросы подписчиков, раскрывая многие неизвестные факты о своей жизни.

Например, благодаря вопросу одного из поклонников, Брухунова развеяла один из популярных мифов о своих родителях. Татьяна посетовала, что многие считают, будто у нее была неполная и бедная семья.

«Я родилась и жила в полной семье до мая 2013 года, когда умер папа. Моя семья не была богатой. Обычная, рабочая, но никто никогда не нуждался. У меня были и есть бабушки, дедушки, тети, дяди, двоюродные сестры. Семья у нас совсем не маленькая!» — поделилась Брухунова, попутно назвав миф о нищей семье «самой большой глупостью».

Instagram @bruhunova

Кроме того, жена юмориста поделилась очень интимной тайной. Брухунова рассказала, каким было первое слово сына Вагана.

«Мама», — сообщила супруга Петросяна.

Ваган Петросян был назван в честь своего дедушки, а появился на свет малыш в Дубае в 2020 году. Долгое время никто и не догадывался о рождении сына у Петросяна, пока супруги сами не рассказали об этом публике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Петросяна увлекся пасхальными яйцами.

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