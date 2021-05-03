«Он приболел»: звезда «Батальона» расплакалась, рассказывая об умершем Каменецком

Народный артист России Ефим Каменецкий ушел из жизни неожиданно. Несмотря на солидный возраст — 85 лет — он был очень сильным человеком. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщила заслуженная артистка РФ Маргарита Бычкова, известная по роли в фильме «Батальонъ».

«Не верится в это все (смерть Каменецкого — Прим. ред.) и почему-то до последнего думалось, что вот сейчас он приболел, но Ефим Александрович сильный… Он был небольшого роста, с очень хорошей фигурой, с очень добрыми и открытыми глазами и очень сильный человек. Духом очень сильный. Очень», — рассказала Бычкова, не сдерживая временами слез.

Актриса призналась, что познакомилась с Ефимом Александровичем в 1976 году. Они вместе снимались в фильме «Строгая мужская жизнь». Однако тогда Маргарита была только ученицей второго класса, поэтому не сразу поняла, с каким великим актером оказалась в одной картине.

«Уход Ефима Александровича — это невосполнимая утрата для театра, потому что Ефим Александрович — это уходящая натура. Это интеллигентнейший, умнейший, образованнейший артист. Артист старой, театральной петербургской школы <…> С ним разговаривать всегда было одно удовольствие. Выходить на сцену с ним — было за счастье. Человек с тончайшим чувством юмора, музыкальный, с очень чутким ухом ко лжи на сцене», — поделилась воспоминаниями о коллеге Бычкова.

Звезда фильма «Ты у меня одна» Ефим Каменецкий умер в возрасте 85 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Драматическом театре имени Веры Комиссаржевской. Причина смерти пока не называется. О дате прощания и месте похорон будет объявлено дополнительно.

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