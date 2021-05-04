Горе-вымогатели: «жертвы» солиста The Hatters попросили не подавать на них в суд

Директор группы The Hatters Даниил Мустаев опроверг сообщения о том, что певец Юрий Музыченко нападал с ножом на людей. Речь идет об инциденте в баре Нижнего Новгорода, где артист вступил в конфликт с малоизвестными музыкантами. 5-tv.ru рассказывает о деталях случившегося.

Крови не было!

Как сообщил Мустаев, после очередного концерта Музыченко отправился в питейное заведение, чтобы немного расслабиться. В разгар вечеринки он вступил в словесную перепалку с местными молодыми артистами. После «задушевной» беседы все разошлись. Не было ни угрозы убийства, ни драки, ни крови. Но как оказалось, на этом спор не разрешился.

Обидчивые музыканты взяли паузу, чтобы как следует «отомстить» своему сопернику.

«На следующий день они начали писать нам сообщения — менеджменту и Юре, что, если мы не переведем им некую сумму, то они о нас запостят грязную новость. Мы их, конечно, послали, потому что никакой новости не было. Но потом появилось, что Юра за кем-то там с ножом бегал, кого-то за грудь хватал», — уточнил директор The Hatters.

Хотели денег?

Понимая, что грядет очередная волна хейта, Юрий Музыченко и его команда немедленно обратились к юристам за помощью. Последние настояли на подаче исков к шантажистам. Узнав об ответственности за распространение лживых сведений, молодые артисты стали умолять «обидчика» о пощаде.

«Ребятами, которые требовали денег, начали нам писать и просить этого не делать. Но поезд, как вы понимаете, уже ушел. Мы включились сегодня утром, когда поняли, что происходит. Юрист сейчас занимается подготовкой документальной базы», — отметил Даниил Мустаев.

А в заключение добавил, что издания, распространившие слухи по просьбе неких информаторов, уже извинились перед Музыченко и дали опровержение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солист The Hatters отрицает свою причастность к громкому скандалу в Нижнем Новгороде. Юрий Музыченко назвал обвинения музыкантов клеветой, и отказался рассуждать на тему пьяного дебоша.