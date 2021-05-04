Горе-вымогатели: «жертвы» солиста The Hatters попросили не подавать на них в суд

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 1 363

Директор группы Даниил Мустаев поделился своей версией грандиозного скандала при участии Юрия Музыченко.

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; Instagram @moustd

Директор группы The Hatters Даниил Мустаев опроверг сообщения о том, что певец Юрий Музыченко нападал с ножом на людей. Речь идет об инциденте в баре Нижнего Новгорода, где артист вступил в конфликт с малоизвестными музыкантами. 5-tv.ru рассказывает о деталях случившегося.

Крови не было!

Как сообщил Мустаев, после очередного концерта Музыченко отправился в питейное заведение, чтобы немного расслабиться. В разгар вечеринки он вступил в словесную перепалку с местными молодыми артистами. После «задушевной» беседы все разошлись. Не было ни угрозы убийства, ни драки, ни крови. Но как оказалось, на этом спор не разрешился.

Обидчивые музыканты взяли паузу, чтобы как следует «отомстить» своему сопернику.

«На следующий день они начали писать нам сообщения — менеджменту и Юре, что, если мы не переведем им некую сумму, то они о нас запостят грязную новость. Мы их, конечно, послали, потому что никакой новости не было. Но потом появилось, что Юра за кем-то там с ножом бегал, кого-то за грудь хватал», — уточнил директор The Hatters.

Хотели денег?

Понимая, что грядет очередная волна хейта, Юрий Музыченко и его команда немедленно обратились к юристам за помощью. Последние настояли на подаче исков к шантажистам. Узнав об ответственности за распространение лживых сведений, молодые артисты стали умолять «обидчика» о пощаде.

«Ребятами, которые требовали денег, начали нам писать и просить этого не делать. Но поезд, как вы понимаете, уже ушел. Мы включились сегодня утром, когда поняли, что происходит. Юрист сейчас занимается подготовкой документальной базы», — отметил Даниил Мустаев.

А в заключение добавил, что издания, распространившие слухи по просьбе неких информаторов, уже извинились перед Музыченко и дали опровержение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солист The Hatters отрицает свою причастность к громкому скандалу в Нижнем Новгороде. Юрий Музыченко назвал обвинения музыкантов клеветой, и отказался рассуждать на тему пьяного дебоша.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.26
0.41 90.45
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
ТОП-3 знака зодиака, любить которых мучительно больно
15:50
«Желание прогреметь достигло цели»: депутат о штрафах за одуванчики на участке
15:38
Располневший Уилл Смит показал поклонникам свой «дачный лук» без штанов
15:26
Преждевременный уход: братья Запашные пытались помочь Багдасарову перед смертью
15:12
«Это скользко»: дочь Ефремова захотела 10 миллионов за рассказ о ДТП с отцом
15:00
Строительство «Северного потока — 2» в ФРГ могут возобновить в конце мая

Сейчас читают

Почему праздновать 40-летие — плохая примета, и как можно обхитрить судьбу
Хам или сама любезность? Какое первое впечатление производят разные знаки зодиака
Какие знаки зодиака мало зарабатывают, но любят сорить деньгами
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака