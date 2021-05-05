ТОП-5 российских звезд, похудевших на 20 и более килограммов за год, и их секреты

За последний год многие звезды отечественного шоу-бизнеса всерьез занялись собой и основательно похудели. Кто-то сбросил лишний вес после расставания с супругом, кто-то из эстетических соображений, а кто-то по состоянию здоровья. Редакция 5-tv.ru собрала ТОП-5 звезд российского шоу-бизнеса, которые смогли избавиться от 20 и более килограммов лишнего веса.

После расставания с Евгением Петросяном известная юмористка буквально преобразилась — Степаненко сбросила больше 40 килограммов всего за год. Теперь артистка весит 68 кило, а не 110, и не собирается останавливаться. Секрет похудения прост и давно известен — артистка придерживается раздельного питания — есть пять или шесть раз в день небольшими порциями, меряя их по своей ладони.

Чтобы бороться с искушениями, звезда придумала необычный лайфхак. Если ей хочется вредной и калорийной еды — она тщательно пережевывает ее, чтобы почувствовать вкус рецепторами, а затем выплевывает.

РИА Новости / Сергей Пятаков

Развод с супругом благотворно повлиял и на внешний вид певицы Лолиты. Она очень быстро избавилась от 20 килограммов. Добиться впечатляющего результата артистке помог эндокринолог, который составил для нее план питания и список «запрещенки». В него, по признанию артистки, попали бананы и виноград.

Лолита утверждает, что подтянуть фигуру ей помог не только полезный рацион, но и обилие секса. Однако пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что певица привирает. По его мнению, она уменьшила желудок при помощи операции, чтобы кушать гораздо меньше.

РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Ольга Картункова

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» поразила поклонников резким похудением. Артистке удалось распрощаться с 68 килограммами: теперь она весит 83 килограмма вместо 151.

Девушка также прибегла к помощи специалиста. Диетолог составил для Картунковой индивидуальную программу питания. Сейчас юмористка пьет по два литра воды в день, ест нежирное мясо, рыбу, творог, орехи, овощи и фрукты. Ради красивой фигуры пришлось исключить все самое любимое и вредное: шашлыки, булочки и сладости.

Время от времени Картункова устраивает разгрузочные дни: например, ест в день только полкило кураги или овощи и фрукты — не более двух килограммов. Также помогает в похудении и день на кефире с геркулесом. Однако во всем стоит соблюдать меру, поэтому такую «разгрузку» артистка проводит всего лишь пару раз в месяц.

Instagram @kartynkova222

Гоар Аветисян

Отказ от фаст-фуда, газировки, сладостей, мучного, жирного и соленого помог визажисту и бьюти-блогеру быстро избавиться от 40 килограммов веса. Девушка так же, как и Степаненко, кушает не меньше пяти раз в день умеренными порциями. К этому инстадива шла постепенно: сначала сократила объем привычной порции в два раза, а затем и вовсе установила себе планку в 250 граммов.

Аветисян есть мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты и овощи. Она позволяет себе десерты с низким содержанием сахара или с сахарозаменителями. При готовке она старается не жарить пищу, а запекать ее, тушить или варить. Кроме того, знаменитость частая гостья спортзала. Не побоялась знаменитость и тяжелой пластической операции, чтобы избавиться от лишней кожи.

Instagram @goar_avetisyan

Телеведущая была известна своими сочными и пышными формами, однако она не на шутку встревожилась, когда перестала влезать в свои наряды. Главный секрет прост похудения Чеховой - урезать потребление сахара и продуктов, в которых он содержится в большом количестве.

«Я по утрам пью кофе, чай, ем сырники. Правда, один нюанс: в сырниках нет сахара. В джеме нет сахара. В кленовом сиропе нет сахара. Можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно просто отказать себе в том, что вас убивает, делает вас старыми, беспомощными и вялыми», — цитирует слова телеведущей Cosmopolitan.ru.

Со временем Чехова отказалась от мяса, однако вегетарианкой не стала. Сейчас телеведущая восполняет белок в организме при помощи морепродуктов.

Insatgram @achekhova

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