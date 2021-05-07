«Я вижу умерших людей»: Шэрон Стоун о последствиях клинической смерти

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Георгий Иванов
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Знаменитость призналась, что верит как в научное, так и в эзотерическое объяснения подобных видений.

«Я вижу умерших людей»: Шэрон Стоун о последствиях клинической смерти

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Голливудская актриса Шэрон Стоун в интервью программе «Доброе утро, Британия» поделилась секретами из своей личной жизни. В частности, она впервые рассказала о том, что видела в момент клинической смерти, которую пережила еще в 2001 году из-за обширного инсульта и кровоизлияния в мозг.

Звезда фильма «Основной инстинкт» призналась, что верит и в научные, и в эзотерические обоснования того, что обычно описывают люди, пережившие подобное.

«Когда это случилось со мной, у меня были все те вещи, о которых обычно говорят люди: свет в конце тоннеля и ощущение, что я покинула тело. Казалось, что я вижу умерших людей. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но мы общались. А затем у меня возникла ужасная боль, как будто меня ударили сундуком», — приводит слова знаменитости StarHit.ru.

При этом, по словам актрисы, ей в какой-то момент стало страшно, и она не захотела больше «летать в астрале» и предпочла «вернуться» в свое собственное тело.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что за всю жизнь Шэрон Стоун трижды была на волоске от смерти, но всякий раз ей удавалось избежать трагического конца.

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