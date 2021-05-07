«Пообщался с друзьями»: рэпер Слава КПСС аkа Гнойный объявил о выдвижении в Госдуму

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Игорь Рязов
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Стать депутатом музыкант, также известный под псевдонимом Гнойный, намерен от партии «Зеленая альтернатива». Его однопартийцем скоро может стать Сергей Зверев.

«Пообщался с друзьями»: рэпер Слава КПСС аkа Гнойный объявил о выдвижении в Госдуму

Фото: Instagram @kpss_begemot_official

Рэпер Слава КПСС aka Гнойный (настоящее имя — Вячеслав Машнов) решил выдвинуться в Госдуму РФ от партии «Зеленая альтернатива». Об этом музыкант сообщил во время стрима на своем YouTube-канале, пишет URA.RU.

«Пообщался со своими друзьями из партии „Зеленая альтернатива“, они меня решили поддержать. Я хочу быть депутатом», — сказал музыкант.

Как напоминает агентство, ранее в список партии согласился войти известный художник Вася Ложкин. Кроме того, «зеленые» хотят, чтобы от них в Госдуму выдвинулся стилист Сергей Зверев. Переговоры с ним уже ведутся.

Слава КПСС aka Гнойный прославился после того, как победил Оксимирона в Versus-баттле в 2017 году. Запись их поединка набрала на YouTube более 50 миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили запретить избираться депутатами членам экстремистских групп.

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