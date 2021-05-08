Баловни судьбы: ТОП-4 везунчика среди знаков зодиака

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Екатерина Бородина
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Некоторые представители зодиакальной дюжины обладают невероятной удачливостью во всех начинаниях.

Баловни судьбы: ТОП-4 везунчика среди знаков зодиака

Фото: Depositphotos / Vadymvdrobot

Невероятное везение — один из способов добиться желаемого, доступный далеко не для всех. Однако, по мнению астрологов, среди всех людей в мире есть ТОП-4 знака зодиака, которые носят на себе поцелуй Фортуны с самого рождения. Иначе как объяснить их успехи в жизни, к которым некоторые из них не прилагали вообще никаких усилий?

Овен

Представителя этого знака зодиака везет буквально во всем. Они с легкостью достигают высоких карьерных высот и встречаются с теми, с кем хотят. Все дело в их характере: как правило, Овны решительны и не боятся рисковать. Они азартны и всегда наслаждаются процессом завоевания добычи и достижения целей.

Скорпион

Этот знак зодиака также наделен невероятной удачливостью. Их главный навык — избегать проблем и выбираться сухими из воды даже в самых странных и пугающих ситуациях. Они смогут выжить и при падении самолета и при апокалипсисе. Скорее всего именно Скорпионы будут восстанавливать мир после какой-нибудь ядерной войны.

Стрелец

Фортуна лично коснулась каждого, родившегося под этим знаком. Стрельцам везет вообще везде, в любой сфере жизни. Им стоит лишь захотеть и деньги, любовь и успех сами постучатся в их двери. По степени удачливости они не уступают Овнам, а то и вовсе превосходят их.

Водолей

Радикальные бунтари-Водолеи не боятся ставить на карту все, чтобы добиться цели. Они всегда на шаг опережают своих конкурентов из-за своего нестандартного и оригинального мышления. Водолей не придерживается никаких рамок в своем миропознании, что помогает ему заполучить все самое лучшее, недоступное обычным людям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-4 самых злопамятных и мстительных знаках зодиака.

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