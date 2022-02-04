Названы мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму

Наши имена хранят в себе тайну известную только вселенной. Недаром людей с одинаковыми именами часто связывает и похожая судьба. Разный жизненный путь может привести к самым неожиданным исходам, однако существует несколько мужских имен, которые наиболее предрасположены, например, к алкоголизму, поэтому только несравненная сила духа поможет не свернуть им с верного пути. О предрасположенностях мужских имен к спиртному рассказала парапсихолог Галина Янко, пишет «Вечерняя Москва».

Денис

Имя Денис очень тонко связано с древнегреческим богом Дионисом. Однако это божество известно не только тем, что символизирует плодородие и виноделие. Дионис обожает праздный образ жизни. Для Дениса посиделки с друзьями и родственниками становятся теплой традицией и со временем неотъемлемой частью жизни. Однако если начнется серьезная зависимость, то ее уже будет трудно преодолеть. Денис постоянно впадает в крайности: то уходит в запой, то совсем перестает пить.

Анатолий

Еще с самого юного возраста Анатолий демонстрирует свою страсть к спиртному. Со временем пагубная привычка перерастает в зависимость. Каждое употребление спиртного Анатолием непременно сопровождается аварией, дракой, скандалом и прочими последствиями. С годами буйный нрав носителей этого имени только усиливается, как и тяга спиртному.

Сергей

Поскольку Сергеи обладают повышенной чувствительностью к несовершенству этого мира, то время от времени им требуется как-то заглушать возникающую душевную боль. Тут они и прибегают к помощи алкоголя. Однако на этом пути они погрязнут в мире иллюзий, из которого уже не захотят выбраться обратно. С постепенно возрастающим количеством спиртного у Сергеев возникает все больше и больше проблем. Они разочаровываются в себе и еще глубже замыкаются, переставая общаться с людьми.

Даниил

Алкогольные привычки Даниила начинаются с компании друзей: спиртное помогает ему расслабиться, раскрепоститься и стать настоящей душой компании. Независимо от количества выпитого, Даниил сохраняет самообладание, не лезет в драки и не позволяет себе лишнего. Однако банальную скуку он всегда пытается развеять спиртным. Если он не найдет более интересное занятие, то рискует окончательно спиться.

Виктор

Мужчины с именем Виктор склонны к непостоянству: легко бросают свои дела и прекращают общение с людьми, которые не соответствуют их ожиданиям. Из-за перепадов настроения Виктор разочаровывается в себе и пытается заглушить боль алкоголем. Если он не найдет в себе силы остановиться сам, то может быстро остаться в одиночестве на всю жизнь.

Вадим

Вадимы всегда подвержены эмоциям. Все их решения основаны на их внутренних чувствах. Их импульсивность с самых ранних лет приносит одни страдания родителям. Их сложно контролировать. Они часто испытывают проблемы на работе и в личных отношениях. Викторы ведомы привычками и легко впадают в зависимость: они подвержены не только алкоголизму, но и игромании, и наркомании. Попав в дурную компанию, они быстро деградируют и спиваются.

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