К разлуке и болезни: ТОП-7 вещей, которые нельзя дарить и принимать от других

Подарки — неотъемлемая часть нашей жизни. Причем вручают их не только по праздникам — некоторые физически не могут отправиться в гости с пустыми руками. Однако выбирать и принимать их от других нужно с умом, чтобы не лишиться своей удачи и здоровья.

Какие подарки нельзя дарить и принимать?

Нельзя принимать от дарителей нож — это может «разрезать» судьбу, принести беды и несчастья. Но с этим опасным предметом можно бороться — нужно «заплатить» за подарок мелкой монетой.

Посуда — не подарок для подруг и родных. Оказывается, вместе с тарелками можно передать болезни, проблемы, финансовые сложности.

Вазы, которые многие дарят вместе с цветами, тоже плохой подарок. В некоторых случаях этот предмет может принести в дом болезни и разрушить все планы.

Часы могут привести к ссорам и расставанию.

То же касается и желтых цветов. Как пела Наташа Королева, если дарить их женщине, то они станут «вестниками разлуки».

Сумки и кошельки нужно вручать с вложенными в них деньгами. Достаточно небольшой суммы, иначе все, что будет попадать внутрь подарка, будет «переходить» к дарителю, а не к хозяину.

А самый страшный подарок для любой женщины — это зеркало, особенно если оно досталось ей от старшей знакомой. Нужно быть крайне осторожными, чтобы не лишиться своей молодости и красоты, которые через отражение перейдут на дарительницу.

Какие подарки дарить можно?

Не все так страшно, некоторые презенты вполне безопасны. Особенно, если дарить их с добрыми мыслями и счастливыми пожеланиями. Тогда они станут гарантией удачи и радости.

Цветы в горшках принесут мир в дом, а свечи — любовь и уют.

Мешочек с зерном для новобрачных станет оберегом их семейного счастья.

Глиняная посуда к новоселью защитит от непонимания и конфликтов, а также привлечет в дом деньги.

Если замужняя женщина вручит кухонное полотенце одинокой подруге, то та скоро встретит достойного жениха.

Новая обувь для путешественника или того, кому предстоит переезд и дальняя дорога, помогут ему вернуться невредимым.

Расческа от мужчины для симпатичной ему женщины может вызвать в ее сердце ответное чувство.

А если женщина хочет, чтобы мужчина ответил на ее признание, то следует подарить ему собственноручно связанный шарф.

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