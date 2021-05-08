К разлуке и болезни: ТОП-7 вещей, которые нельзя дарить и принимать от других

|
Анастасия Шадская
1 124

Некоторые с виду безобидные предметы могут забрать у человека красоту, здоровье и материальное благополучие.

К разлуке и болезни: ТОП-7 вещей, которые нельзя дарить и принимать от других

Фото: Depositphotos / Vadymvdrobot

Подарки — неотъемлемая часть нашей жизни. Причем вручают их не только по праздникам — некоторые физически не могут отправиться в гости с пустыми руками. Однако выбирать и принимать их от других нужно с умом, чтобы не лишиться своей удачи и здоровья.

Какие подарки нельзя дарить и принимать?

Нельзя принимать от дарителей нож — это может «разрезать» судьбу, принести беды и несчастья. Но с этим опасным предметом можно бороться — нужно «заплатить» за подарок мелкой монетой.

Посуда — не подарок для подруг и родных. Оказывается, вместе с тарелками можно передать болезни, проблемы, финансовые сложности.

Вазы, которые многие дарят вместе с цветами, тоже плохой подарок. В некоторых случаях этот предмет может принести в дом болезни и разрушить все планы.

Часы могут привести к ссорам и расставанию.

То же касается и желтых цветов. Как пела Наташа Королева, если дарить их женщине, то они станут «вестниками разлуки».

Сумки и кошельки нужно вручать с вложенными в них деньгами. Достаточно небольшой суммы, иначе все, что будет попадать внутрь подарка, будет «переходить» к дарителю, а не к хозяину.

А самый страшный подарок для любой женщины — это зеркало, особенно если оно досталось ей от старшей знакомой. Нужно быть крайне осторожными, чтобы не лишиться своей молодости и красоты, которые через отражение перейдут на дарительницу.

Какие подарки дарить можно?

Не все так страшно, некоторые презенты вполне безопасны. Особенно, если дарить их с добрыми мыслями и счастливыми пожеланиями. Тогда они станут гарантией удачи и радости.

Цветы в горшках принесут мир в дом, а свечи — любовь и уют.

Мешочек с зерном для новобрачных станет оберегом их семейного счастья, пишет «Клубер».

Глиняная посуда к новоселью защитит от непонимания и конфликтов, а также привлечет в дом деньги.

Если замужняя женщина вручит кухонное полотенце одинокой подруге, то та скоро встретит достойного жениха.

Новая обувь для путешественника или того, кому предстоит переезд и дальняя дорога, помогут ему вернуться невредимым.

Расческа от мужчины для симпатичной ему женщины может вызвать в ее сердце ответное чувство.

А если женщина хочет, чтобы мужчина ответил на ее признание, то следует подарить ему собственноручно связанный шарф.

Ранее 5-tv.ru писал, какие украшения приносят несчастье владельцам.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:07
Премьер-министр Италии заявил о крахе «европейской мечты»
12:54
Звезда сериала «Кадетство» объявила о разводе после девяти лет брака
12:42
В суде зазвонил телефон: слониха подала иск о законности ее содержания в неволе
12:38
Видео: шесть тысяч человек в Екатеринбурге станцевали вальс в честь Дня Победы
12:19
Доктор Мясников назвал «мужской» симптом онкологических заболеваний
12:07
«Лучше бы алименты платил»: Тарасова высмеяли за желание стать семейным коучем

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Баловни судьбы: ТОП-4 везунчика среди знаков зодиака
Опасно для здоровья! ТОП-4 самых мстительных и злопамятных знаков зодиака
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака