Как сделать белоснежную улыбку дома? Раскрыт эффективный способ отбеливания зубов

Многие люди мечтают о белоснежной улыбке. И ради того, чтобы воплотить свою мечту в реальность, они готовы прибегнуть к процедуре отбеливания. Одни идут к врачу, другие пытаются добиться белизны зубов самостоятельно. Анна Шарова — косметический химик-технолог и основатель бренда косметики ANNA SHAROVA — рассказала 5-tv.ru, в чем разница между домашним и профессиональным отбеливанием.

«Чем же отличаются системы профессиональные от отбеливаний, которые можно выполнить в домашних условиях? Основное отличие заключается в том, что если мы говорим об активации геля для отбеливания под действием света, то эта активация в кабинете стоматолога гораздо более существенна, потому что лампы для активации отбеливающего геля гораздо более интенсивные», — сказала эксперт.

Шарова также раскрыла самый эффективный способ домашнего отбеливания. Эксперт рекомендует использовать специальные полупрофессиональные отбеливающие гели и LED-лампы.

«Если мы говорим о домашнем отбеливании, то используются такие маленькие LED-лампы, которые не так активно воздействуют на отбеливающий гель, а этот отбеливающий гель не так активно выделяет кислород. Гели, которые применяются для отбеливания эмали, и в домашних, и в профессиональных условиях чаще всего представляют сделаны на основе пероксида карбамида. Ранее использовались более агрессивные системы на пероксиде водорода. И вот если на пероксид карбамида активно воздействовать LED-лампой, эта лампа дает тепло, дает свет и под воздействием ее выделяется активный кислород, который отбеливает эмаль», — объяснила специалист.

Она также назвала главное преимущество отбеливания зубов в кабинете стоматолога. По словам Анны Шаровой, профессионал сделает зубы клиента белыми намного быстрее.

«Естественно, что в кабинете стоматолога и гель концентрированнее по содержанию пероксида карбамида и лампа работает интенсивнее. Соответственно, кислорода выделяется больше. И зубы после такого отбеливания становятся гораздо более светлыми», — сказала врач.

Но плюсы в регулярном самостоятельном отбеливании тоже есть. По словам специалиста, домашняя процедура наносит меньше вреда эмали.

В заключение Анна Шарова напомнила о противопоказаниях после любого отбеливания зубов.

«Есть такой существенный временной промежуток, в течение которого эмаль свою нужно беречь. А значит: не пить чай, не пить кофе, не пить красное вино, не есть шоколад. В общем, должен быть такой период воздержания <…> и тогда эмаль будет сохраняться белой в течение более длительного срока», — подытожила химик-технолог.

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