Врач назвал самые бесполезные и опустошающие кошелек рекомендации медиков

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 4 371

Олег Серебрянский назвал три популярных медицинских процедуры и препарата, которые на самом деле никому не нужны.

Врач назвал самые бесполезные и опустошающие кошелек рекомендации медиков

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Многие привыкли без оглядки доверять медикам и беспрекословно выполнять все их указания. Однако следует помнить, что некоторые рекомендации докторов могу не возыметь того волшебного действия, которого от них ожидают некоторые пациенты.

Врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский в разговоре с агентством «Прайм» назвал некоторые процедуры и препараты, которые часто назначаются врачами. Но ими по разным причинам не следует злоупотреблять.

Так, по словам специалиста, к одной из таких методик относится промывание носа морской водой. Как правило, это весьма дорогостоящие препараты, хотя в большинстве своем представляют обычный солевой раствор, который можно легко и дешево приготовить и в домашних условиях.

Другая процедура, зачастую имеющая исключительно эффект плацебо, это физиотерапия. По словам врача, до сих пор не существует убедительных доказательств действенности этого метода лечения.

«Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать», — пояснил специалист.

Еще одно частое назначение докторов — это витамины и БАДы. Олег Серебрянский подчеркнул, что здоровый человек, который хорошо питается, не нуждается в дополнительном источнике витаминов, поэтому если врач прописал комплексные добавки, то лучше подумать, стоит ли тратить на них деньги.

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