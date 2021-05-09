«Просто любовь»: у сына Анфисы Чеховой родился брат

Анфиса Чехова поздравила бывшего мужа Гурама Баблишвили и его супругу с рождением сына. В сторис Instagram она опубликовала фото собственного ребенка от союза с актером и рассказала, почему так рада за пару.

«Поздравляю Гурама и Юлию с рождением сына-богатыря! Теперь у Соломона есть брат. Как он и мечтал», — написала Чехова.

Instagram @mamacita_bablishvili

Жена экс-супруга звезды тоже поделилась радостью. Юлия Баблишвили выложила снимок карточки своего малыша. На ней указано, что вес мальчика 4,46 килограмма, рост — 53 сантиметра. Молодая мама вовсю принимает поздравления.

Анфиса Чехова была замужем за Баблишвили всего два года, но официальный брак предварял долгий роман. У пары родился сын Соломон, а в 2017 году они развелись. Сейчас отпрыску знаменитости уже восемь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова устроила «день редких фото».