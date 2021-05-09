«Просто любовь»: у сына Анфисы Чеховой родился брат

|
Алина Потёмкина
1 968

Сын телеведущей давно мечтал о братике.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, Instagram @achekhova

Анфиса Чехова поздравила бывшего мужа Гурама Баблишвили и его супругу с рождением сына. В сторис Instagram она опубликовала фото собственного ребенка от союза с актером и рассказала, почему так рада за пару.

«Поздравляю Гурама и Юлию с рождением сына-богатыря! Теперь у Соломона есть брат. Как он и мечтал», — написала Чехова.

Instagram @mamacita_bablishvili

Жена экс-супруга звезды тоже поделилась радостью. Юлия Баблишвили выложила снимок карточки своего малыша. На ней указано, что вес мальчика 4,46 килограмма, рост — 53 сантиметра. Молодая мама вовсю принимает поздравления.

Анфиса Чехова была замужем за Баблишвили всего два года, но официальный брак предварял долгий роман. У пары родился сын Соломон, а в 2017 году они развелись. Сейчас отпрыску знаменитости уже восемь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова устроила «день редких фото».

Читайте также

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Стартовало онлайн-шествие «Бессмертного полка»
15:34
Разбившийся в Татарстане самолет угнал пилот, чтобы прокатить подругу
15:22
Летят самолеты: как прошли воздушные Парады Победы в разных частях России — видео
15:07
Ольга Бузова не смогла сдержать слез во время Парада Победы на Красной площади
14:58
Ветеран ВОВ Мария Фаустова рассказала, о чем говорила с Путиным
14:49
Умерла звезда «Санта-Барбары» Тоуни Китейн

Сейчас читают

«Просто любовь»: у сына Анфисы Чеховой родился брат
Единственный день в году: когда важно загадать желание на неделе с 10 по 16 мая
Дед Зеленского «прошел» в составе «Бессмертного полка» в Донецке — видео
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака