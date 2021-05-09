«Патриотическое единение»: международная реакция на речь Путина на Параде Победы

В Москве состоялся традиционный Парад Победы, который принял президент России Владимир Путин. Во время торжества российский лидер произнес поздравительную речь, посвященную великому празднику. Сразу несколько зарубежных изданий процитировали речь президента РФ и рассказали о том, какая военная техника присутствовала на смотре.

Например, журналист британского таблоида The Sun был очень расстроен из-за отсутствия представителя Великобритании на 76-1 годовщине празднования Победы над нацизмом. Однако английские журналисты отметили важность праздника для россиян.

«Для 69% граждан России День Победы является важнейшим праздником в году, который напоминает им об ужасающих человеческих жертвах, понесенных российским народом, согласно новому опросу ВЦИОМ», — пишет The Sun.

Французское издание Le point отметило, что российский лидер высказался против возвращения в мир «расистских выступлений, национального превосходства, антисемитизма и русофобии». Кроме того, была отмечена военная мощь Российской Федерации, на фоне напряженных отношений с Западом.

«Празднование 9 Мая по всей стране с военными парадами в крупных городах стало моментом патриотического единения, посвященного 20 миллионам советских людей, погибших в войне против нацистов», — отмечает Le Point.

Новостное агентство Assotiated Press из США также написало о грандиозном военном параде и выступлении президента РФ Владимира Путина против возрождения нацизма в мире. Журналисты привели небольшую часть праздничной речи российского лидера.

«Выступая на ежегодном военном параде на Красной площади в Москве, Путин в воскресенье осудил „попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых лежит кровь сотен тысяч мирных людей“», — сообщило агентство американцам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о главных тезисах из праздничной речи президента РФ Владимира Путина на Параде Победы.