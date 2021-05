«Крестный отец» Якубовича и Пельша: сколько передач запустил Владислав Листьев?

10 мая журналисту, телеведущему и невероятно прозорливому телепродюсеру Владиславу Листьеву могло бы исполниться 65 лет. Многие, кто знал убитого, называли его настоящим крестным отцом современного телевидения. Благодаря ему появилось немало передач, любимых зрителями.

«Взгляд»

Листьев не участвовал в создании популярной передачи «Взгляд», но заметно приложил руку к ее развитию и становлению. В 1987 году в ЦК КПСС предложили Анатолию Лысенко, Кире Прошутинской и Анатолию Малкину создать новую молодежную программу.

Так и появился «Взгляд», где начинающие журналисты вели вживую беседу с интересными гостями студии, а также делали новостные репортажи и рассказывали про новинки в мире советской музыки.

Для такой передачи нужны были новые лица, которых аудитория воспринимала бы как друзей, а не как обычных дикторов. Так появились Влад Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров, Владимир Мукусев и многие другие.

Сам Листьев работал во «Взгляде» вплоть до 1991 года. А с эпохой перемен передачу убрали из эфира. В 1994 она вновь стала выходить — но уже без Листьева.

«Поле чудес»

Многие еще помнят, как осенью 1990 года на экраны вышло капитал-шоу «Поле чудес». Это случилось именно благодаря Владиславу Листьеву. Вместе с Алексеем Мурмулевым они хотели выкупить права на франшизу «Колеса фортуны» — американского шоу, которое пользовалось невероятным успехом. Но переговоры с обладателями авторских прав зашли в тупик.

Оставлять свою идею Листьев не хотел. Так родилось собственное «Поле чудес» — программа, которая до сих пор любима телезрителями. Первое время именно Листьев стоял у барабана, но годом позже его сменил Леонид Якубович. Это сейчас усатого ведущего знают и любят, как бессменного «хозяина» «Поля чудес», а тогда о нем еще никто не знал.

Сам Листьев «перерос» свое детище и решил начать новый проект.

«Тема»

«Тема» стала первым ток-шоу на отечественном телевидении. Там поднимались самые острые, скандальные вопросы политической и общественной жизни страны. Листьев блистал в качестве ведущего передачи до 1994 года, а потом вновь оставил программу, чтобы заняться новым проектом.

На смену Листьеву пришла Лидия Иванова, ее журналист выбирал на свое место сам. Шоу существовало вплоть до 2000 года, в разные годы ведущими ее были Юлий Гусман и Дмитрий Менделеев.

«Звездный час»

Многие считают популярнейшую передачу «Звездный час» детищем покойного Сергея Супонева. Но это не так — именно Влад Листьев стоял у ее истоков. Ему хотелось развивать на первой кнопке не только серьезные «взрослые» шоу, но и детские программу. И ему это удалось.

Не все было просто. Хотя «Звездный час выходил с 1992 года, ведущие там постоянно менялись. Некоторые еще помнят Алексея Якубова, Владимира Большова, Игоря Бушмелева и Елену Шмелеву. Но им не удалось удержать внимание аудитории, рейтинги оставляли желать лучшего.

Наконец, в 1993 году Листьев привел в «Звездный час» Сергея Супонева. Это был настоящий успех. На его харизме шоу продержалось с отличными показателями вплоть до 2001 года, когда ведущий трагически погиб в несчастном случае со снегоходом.

«L-клуб»

Развлекательная игра «L-клуб», которую вел актер Леонид Ярмольник, тоже появилась на свет благодаря Владиславу Листьеву. Вместе с Якубовичем тот хотел создать новое познавательно-развлекательное шоу, но пилотный выпуск вышел не слишком интересным.

Тогда концепция сменилась, идею позаимствовали у американской программы The Price Is Right. Ее вел Ярмольник вплоть до момента, когда ушел ради просуществовавшего недолго проекта «Золотая лихорадка».

Шоу было увлекательным, но никогда не било зрительских рекордов. Поэтому Листьев с легкостью передал ее на другой канал. Она выходила до 1998 года, но после ухода Ярмольника Ксении Стриж не удалось удержать аудиторию.

«Серебряный шар»

Листьев помог появиться и передаче «Серебряный шар» (позже — «Мой серебряный шар»). Идея пришла в голову ему и Виталию Вульфу, который стал бессменным ведущим этой программы. Она выходила с начала 1994 года.

В разные годы героями передачи становились Евгений Евстигнеев, Татьяна Доронина, Вивьен Ли, Одри Хепберн, Фаина Раневская, Татьяна Пельтцер, Франсуаза Саган, Олег Даль, Грейс Келли, Марлен Дитрих. Любопытно, что многих из них Вульф встречал и знал лично.

Программа никогда не была самым популярным шоу. Вульф поговаривал, что руководство считало ее слишком элитарной, чтобы показывать часто. Новые выпуски выходили раз в несколько недель, но неизменно собирали преданных фанатов у телеэкранов.

«Угадай мелодию»

Передача «Угадай мелодию» тоже родилась благодаря Владиславу Листьеву, а не Валдису Пельшу, как многие считают. Вместе с ведущим «Утренней звезды» Юрием Николаевым продюсер разрабатывал концепцию нового музыкального шоу.

Идею для передачи вновь позаимствовали на американском телевидении у шоу Name That Tune, но с российской изюминкой. Первым кандидатом в ведущие был солист «Браво» Валерий Сюткин, но он отказался от предложения Листьева. Музыкант боялся, что это приведет к распаду его группы.

Зато Сюткин посоветовал журналисту присмотреться к группе «Несчастный случай». Сначала на роль ведущего хотели взять Алексея Кортнева, но в итоге пригласили его товарища Валдиса Пельша. И не зря — именно он стал лицом шоу, которое с перерывами выходило с марта 1995 года.

Так вышло, что программа «Угадай мелодию» стала последним проектом Владислава Листьева — выхода первых выпусков при жизни он уже не застал.

«Час пик»

«Час пик» была самой любимой их передач Владислава Листьева, которой он помог появиться на телевидении. В основу ее легло шоу американского тележурналиста Ларри Кинга, причем Листьев взял не только идею программы, но и образ ведущего. Тот всегда вел ее без пиджака, в рубашке и подтяжках, и Листьев тоже решил отказаться от формальностей при общении со своими гостями.

«Час пик» выходила четыре раза в неделю, гостями студии становились политики, актеры, режиссеры, общественные деятели и бизнесмены. Однако вести шоу Листьеву было суждено меньше года.

1 марта 1995 года, когда Листьев возвращался после съемок «Часа пик» домой, его убили в собственном подъезде. Программа просуществовала без него еще три года — ее вели Андрей Разбаш, Сергей Шатунов и Дмитрий Киселев. Но для многих она так и осталась любимым детищем Листьева.

В год 65-летия Листьева

В память о Владиславе Листьеве осенью 2021 года Фонд поддержки деятелей телевидения имени Владислава Листьева «Герои экрана» планирует открыть выставку в память о нем. Об этом поведал в интервью ТАСС сын покойного — Александр Листьев.

Там будут не только архивные фото, личные вещи и интерактивные экспозиции.

«Мы предложим всем желающим рассказать о влиянии передачи на их жизнь, вспомнить яркие моменты. Самые интересные эссе озвучат коллеги отца — знаменитые телевизионщики и артисты», — рассказал сын покойного.

Среди прочего, на выставке можно будет увидеть снимки из семейного архива Листьева. Его родные в год 65-летия журналиста решили показать его спокойным, чутким и домашним человеком, которого до сих пор вспоминают добрым словом его близкие.

Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома в столице РФ. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

