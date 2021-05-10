Женское новолуние: как 11 мая изменится жизнь разных знаков зодиака?

11 мая в 22:00 наступит очередное и последнее для этой весны новолуние. Его называют женским новолунием. Оно связано с периодом внутренней трансформации, с чувственной женской природой, наполняющейся желаниями. Пройдет этот день под покровительством Тельца. Астрологи рассказали, как женское новолуние повлияет на каждый знак зодиака.

Овны

Звезды советую Овнам 11 мая правильно распределить имеющиеся ресурсы: от финансов до творческих навыков. Вполне возможно, что представителям этого знака удастся неплохо подзаработать. Мужчины-Овны могут в этот день изменить свою личную жизнь к лучшему, а женщин-Овнов ждет новое знакомство или кратковременный яркий роман.

Тельцы

Это новолуние станет для Тельцов определяющим не только текущего месяца, но и всего астрологического года. Поэтому астрологи советуют представителям этого знака 11 мая ставить цели и строить планы. Также 11 мая — подходящий день для развлечений, поездок на природу и пикников.

Близнецы

Для Близнецов 11 мая станет днем оптимизма и прощения обид. Некоторых представителей знака ждут новые, интересные знакомства. Астрологи советуют Близнецам серьезно заняться своим здоровьем. Есть вероятность, что проблемы напомнят о себе именно в день женского новолуния.

Раки

Ракам стоит подготовиться к неожиданным сюрпризам — как приятным, так и не очень. В этот день не стоит напрягаться. Также 11 мая Раки смогут завести несколько полезных знакомств, наладить связи с коллективом. А новые друзья смогут поддержать представителей этого знака не только морально, но и финансово

Львы

Львам в новолуние стоит быть внимательнее к свежим новостям и различным новинкам. Этот день станет удачным для начала дел, хозяйственных забот и крупных покупок. Женщины-Львы могут 11 мая встретить свою половинку.

Девы

Представителям этого знака зодиака стоит потратить 11 мая на творчество. Астрологи советуют проявлять дальновидность и искать компромиссы, которые позволят избежать необдуманных решений в отношении дорогого человека. С наступлением новолуния Девы станут любознательнее и смогут проявить себя в новых сферах деятельности.

Весы

Рожденным под этим знаком 11 мая стоить проявить особенную осторожность. Новолуние может оказаться как целительным, так и несущим крах всему. Для того чтобы не притягивать к себе лишние проблемы, Весам стоит отдохнуть от дел и провести время в кругу близких.

Скорпионы

Скорпионам 11 мая стоит позаботиться не только о своих интересах, но и об интересах окружающих. День будет удачен для приобретений и завершения важных дел и вопросов, связанных с недвижимостью.

Стрельцы

Представителям этого знака новолуние поможет разложить все по полочкам. Это касается всех сфер жизни: от карьеры до здоровья. Также 11 мая станет хорошим днем для коллективных мероприятий, творчества и учебы.

Козероги

Козероги в этот день могут заняться тем, что им действительно интересно. При этом звезды не советуют взваливать на себя новые обязанности. Также представителям этого знака может улыбнуться финансовая удача.

Водолеи

Водолеев в этот день ждут новости от дальних родственников. Возможно, этот день стоит провести с семьей, предаться воспоминаниям из детства и юности. Это заметно улучшит отношения между домочадцами. Также в новолуние Водолеев может ждать финансовая прибыль, причем значительная. Коммерческие поездки сложатся удачнее, если Водолеи смогут проявить собранность и сконцентрируются на главном.

Рыбы

В это новолуние Рыбам придется решать не только свои проблемы, но и проблемы окружающих. За день представителям этого знака придется посетить сразу несколько разных мест в короткий промежуток времени. Но семья может потребовать отложить все дела. В этом случае Рыбам придется выбирать, что важнее в данный момент — карьера или родные.

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