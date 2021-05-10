Гороскоп транжир: Какие знаки зодиака никогда не станут миллионерами

Миллионерами, как правило, становятся очень бережливые и практичные люди. Некоторые из представителей астрологического круга просто созданы для зарабатывания и вкладывания денег, у других же финансы утекают сквозь пальцы. Астрологи составили ТОП-5 знаков зодиака, которые никогда не смогут стать богатыми из-за неумения обращаться с деньгами.

Стрелец

Благодаря своей целеустремленности, этот знак зодиака может добиться успеха в карьере, где будет получать большую зарплату. Однако, несмотря на высокий заработок, Стрельцы совершенно не умеют распоряжаться деньгами. Они будут тратить их на малейшие прихоти и дорогие побрякушки, однако никогда не станут откладывать или вкладывать деньги, чтобы быть еще более состоятельными.

Весы

Этот знак зодиака, как правило, рождается не дельцом, а творческим человеком. У Весов духовное преобладает над материальным, поэтому они не особо следят за количеством купюр в своем кошельке. Некоторые из Весов склонны к «богатой» жизни напоказ. Они готовы голодать месяцами ради модной сумочки, чтобы доказать окружающим свою состоятельность. Конечно, при таком подходе к жизни, статус миллионера им не светит.

Близнецы

Легкомысленные и непритязательные Близнецы имеют «счастливую руку» и часто зарабатывают крупные суммы денег, благодаря случаю и своему везению. Однако удержать сбережения им очень нелегко. Этот знак зодиака падок на развлечения, а кроме того очень азартен. Поэтому Близнецы с легкостью могут потратить заработанный миллион на ставки в казино, и как правило, остаются ни с чем. Это, к слову, нисколько не расстраивает Близнецов, они легко прощаются с деньгами и снова идут зарабатывать.

Водолей

Этот знак зодиака очень ценит личную свободу и свое время. Вкалывать на тяжелой работе – не для них. Они будут согласны на минимальный заработок, так как верят в то, что Судьба преподнесет им шанс получить больше денег. Зачастую это так и происходит: Водолеям часто помогают родные или друзья, а также его Величество Случай. Но, миллионы, конечно, им даже не снятся.

Рыбы

Мечтатели и фантазеры-Рыбы живут одним днем, либо в своих иллюзиях. Там-то они, конечно, богаты и знамениты. Однако в реальности, Рыбы предпочитают ждать, пока их жизнь наладится сама собой и мечты воплотятся в жизнь просто потому что. Даже если этот знак зодиака становится обладателем большой суммы денег, он плохо понимает, что с ними делать. Рыбам проще потратить куш, чем заняться его инвестированием.

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