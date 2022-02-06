Почему у человека меняется группа крови в течение жизни

Группа крови человека — генетический код, который остается неизменным в течение всей жизни. Но исключения из правил все-таки случаются. Информационное издание Rsute.ru рассказало, в каких случаях индивидуальные антигенные характеристики эритроцитов могут измениться.

Так, группа крови дифференцируется после пересадки костного мозга. Такое случается редко, ведь пациенту всегда подбирают биоматериал в соответствии необходимыми параметрами.

Если еще нерожденному ребенку проводят внутриутробное переливание крови, то ее группа также может измениться. Аналогичные процессы происходят и у малыша, которому сделали трансфузию сразу после рождения.

Существует еще несколько ситуаций, при которых группа крови может стать другой. Все они связаны с серьезными заболеваниями, такими как инфекции, вызванные вирусами и бактериями, злокачественные опухоли. Также получить кровь другой группы рискуют те, кто употребляет гормональные препараты.

Определяется группа крови путем агглютинации эритроцитов. После того как состояние здоровья человека приходит в норму, его показатели крови оказываются прежними.

Резус-фактор крови может дифференцироваться только у беременных женщин и у пациентов, которым провели пересадку печени.

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