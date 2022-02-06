Почему у человека меняется группа крови в течение жизни

|
Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 3 540

Индивидуальные антигенные характеристики эритроцитов определяются путем агглютинации.

Почему у человека меняется группа крови в течение жизни

Фото: Depositphotos / EdZbarzhyvetsky

Группа крови человека — генетический код, который остается неизменным в течение всей жизни. Но исключения из правил все-таки случаются. Информационное издание Rsute.ru рассказало, в каких случаях индивидуальные антигенные характеристики эритроцитов могут измениться.

Так, группа крови дифференцируется после пересадки костного мозга. Такое случается редко, ведь пациенту всегда подбирают биоматериал в соответствии необходимыми параметрами.

Если еще нерожденному ребенку проводят внутриутробное переливание крови, то ее группа также может измениться. Аналогичные процессы происходят и у малыша, которому сделали трансфузию сразу после рождения.

Существует еще несколько ситуаций, при которых группа крови может стать другой. Все они связаны с серьезными заболеваниями, такими как инфекции, вызванные вирусами и бактериями, злокачественные опухоли. Также получить кровь другой группы рискуют те, кто употребляет гормональные препараты.

Определяется группа крови путем агглютинации эритроцитов. После того как состояние здоровья человека приходит в норму, его показатели крови оказываются прежними.

Резус-фактор крови может дифференцироваться только у беременных женщин и у пациентов, которым провели пересадку печени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать у себя густую кровь и к каким смертельным болезням она приводит.

-4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.05
-0.60 87.12
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
День Ксении Петербургской: что можно и что нельзя делать 6 февраля
7:59
Чем опасно употребление слишком большого количества воды? — отвечает врач
7:43
Стало известно, почему родная дочь не пришла хоронить Куравлева
7:27
Почему у человека меняется группа крови в течение жизни
7:11
«Совесть есть?» — Гагариной прилетело от хейтеров из-за путешествий за границей
7:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Названы мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму
Названы годы рождения людей, которые разбогатеют в 2022-м
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год