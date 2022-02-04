Как распознать у себя густую кровь и к каким смертельным болезням она приводит

Медики предупреждают: в разгар COVID особенно важно следить за своим состоянием. Малейшее отклонение от нормы может стать непоправимым.

В разгар пандемии коронавируса особенно актуальны вопросы, связанные со здоровьем. Многие боятся смертельных «побочек» COVID и хотят понимать, как их избежать. Речь идет, в частности, о сгущении крови. Что это такое и какие последствия может возыметь — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал главный гематолог по Санкт-Петербургу Андрей Новицкий.

По словам эксперта, густая или вязкая кровь — особое состояние, которое чаще всего встречается у пациентов, входящих в группу риска по развитию тромбоза. То есть у людей, склонных к закупорке сосудов с вероятным летальным исходом.

«Заболевание тромбофилия характеризуется способностью к образованию тромбов. На глаз невозможно определить, густая кровь, вязкая или нет. В этом случае мы прибегаем к такому исследованию как коагулограмма», — объяснил врач.

Благодаря уникальному скринингу, можно получить полноценную картину состояния гемостаза человека. В случае наличия малейших отклонений — будь то густая кровь или, напротив, слишком «жидкая» — следует незамедлительно обратиться к медикам. Если не стабилизировать показатели, может случиться непоправимое.

«Густая, вязкая кровь часто приводит к таким заболеваниям, как варикозная болезнь, различные тромбозы, инфаркты и инсульты», — констатировал Новицкий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой овощ помогает разжижать кровь и снижать риск тромбоза.