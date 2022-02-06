Чрезмерное употребление воды через силу не только не идет на пользу организму, но и может навредить здоровью человека. Об этом предупредил врач-нефролог Серкан Йылдыз в статье, посвященной развенчиванию мифов о пользе поглощения живительной влаги литрами.

По словам медика, следует помнить о том, что вода содержится во множестве продуктов, которые мы употребляем каждый день. Уже хотя бы поэтому не стоит заставлять себя выпивать больше, чем хочется. Тем более, насильственное питье грозит серьезными осложнениями.

«Мы не рекомендуем нашим пациентам пить мало или много воды, за исключением некоторых особых случаев. Здоровый человек должен пить воду только тогда, когда он испытывает жажду. В случае чрезмерного употребления воды сначала могут быть такие последствия, как тошнота, рвота. Если концентрация натрия в крови падает ниже 120, возможно поражение центральной нервной системы и нарушение сознания», — цитирует врача Haber7.

В заблуждение людей вводят статьи о том, что выпивая по шесть-девять литров воды в день, можно похудеть. Также не имеют никаких научных подтверждений теории о том, что этот процесс помогает очистить почки и снизить уровень мочевины, или обогатить организм антиоксидантами и избавиться от целлюлита. Поэтому, резюмировал врач, пить воду нужно столько, сколько хочется, и тогда, когда испытываешь жажду.

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