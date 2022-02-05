Врач объяснил, как «прочистить» артерии с помощью душа

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 019

Высокий уровень холестерина приводит к закупорке артерий, что может грозить серьезными проблемами со здоровьем.

Врач объяснил, как «прочистить» артерии с помощью душа

Фото: Depositphotos / Vadymvdrobot

Заболевания сердечно-сосудистой системы — настоящий бич современного общества. Высокий уровень холестерина приводит к закупорке артерий, что может грозить серьезными проблемами со здоровьем. При этом отличной профилактикой, по мнению специалистов, может стать…принятие душа.

Такое мнение высказал врач-фармацевт Хуссейна Абдех. По словам эксперта, важно, чтобы вода была не горячей.

«Принятие холодного душа улучшает кровообращение за счет оптимизации кровотока. В результате у вас может снизиться кровяное давление, а также вы сможете очистить закупоренные артерии», — цитирует врача портал Медикфорум.

По словам специалиста, действие холодной воды стимулирует приток крови к органам, что помогает бороться с проблемами сердца. Также водные процедуры позволяют снизить уровень «вредного» жира в организме, заставляя тело расходовать его на обогрев.

Безусловно, одной этой меры недостаточно, чтобы избежать проблем с сердцем и сосудами. Не стоит забывать и о достаточных физических нагрузках, а также о правильном питании.

Так, по словам диетолога Михаила Гинзбурга и специалиста по лечебной физкультуре Сергея Агапкина, в рацион обязательно нужно включить творог. Этот продукт снижает риск обострения или возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и предупреждает инфаркт.

Такие полезные свойства объясняются наличием в его составе уникальной аминокислоты — метонина. Благодаря ей в организме улучшается регенерация стенок кровеносных сосудов. Помимо этого, данный компонент благоприятно влияет на процесс регулирования жирового обмена.

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