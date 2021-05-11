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Эксклюзивное видео момента нападения на пиар-директора «Спартака»

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 514

После произошедшего Антон Фетисов попал в реаниацию.

Фото, видео: Instagram @fratria; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента нападения на директора по связям с общественностью ФК «Спартак» Антона Фетисова. По предварительной информации, инцидент произошел около бара Jeremy's на востоке Москвы. 

Как видно на кадрах, неизвестный подошел к Фетисов, предположительно, у входа в заведение и жестко его избил. Причины драки в настоящий момент неизвестны.

После произошедшего пиар-директор "Спартака" попал в реанимацию. Медики диагностировали у него открытую проникающую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга легкой степени и перелом височной кости.

Сейчас Фетисов находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По словам пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулемина, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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