Вдова Караченцова назвала гонорар Прокловой за признание в домогательствах

Актриса Елена Проклова могла получить гонорар за свое заявление о домогательствах, которые пережила в 15 лет. Об этом сообщила актриса Людмила Поргина.

По ее словам, Прокловой следовало рассказать о харассменте раньше. Сейчас же она осуждает коллегу по цеху.

«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это теперь высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в один миллион рублей. А как же честь, совесть?» — заявила вдова Николая Караченцова Wday.ru.

В конце апреля 67-летняя Проклова в шоу Леры Кудрявцевой сообщила о домогательствах к ней известного актера. Имени актриса не назвала, но многие решили, что речь шла об Олеге Табакове.

Тогда коллеги по цеху осудили поступок Прокловой. Среди них Станислав Садальский, Марина Зудина, Яна Поплавская, Людмила Поргина, Лия Ахеджакова и другие. Как писал 5-tv.ru ранее, артистку поддержали художник Никас Сафронов, журналистка Божена Рынска и музыкальный критик Сергей Соседов. Сама Проклова заявила, что ей звонят многие женщины, столкнувшиеся с изнасилованиями, и благодарят за то, что она не стала замалчивать проблему.