«Хорошо повеселились»: Пенкин о романе сразу с двумя солистками «Миража»

|
Алина Потёмкина
1 078

Пару месяцев назад певец заявлял, что у него с артистками «шведская семья».

«Хорошо повеселились»: Пенкин о романе сразу с двумя солистками «Миража»

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Скандальное заявление о романе с экс-солистками группы «Мираж» Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной, сделанное в декабре прошлого года, опроверг главный «участник» этого шоу Сергей Пенкин. В интервью он раскрыл, что это была дружеская шутка, которую все приняли за чистую монету.

По словам певца, он в прекрасных отношениях с обеими артистками. Но ни о какой интимной связи с ними речи и не было. Провокационное заявление он сделал просто ради смеха.

«Нет, это мы очень хорошо повеселились у меня за городом. Но нет, это шутка была. Они просто хорошие девчонки. Я не знаю, они сейчас общаются, не общаются. Я вообще миролюбивый человек. Мне вообще с людьми комфортно. Мне некомфортно с теми, кто на понтах, тщеславные», — цитирует певца Starhit.ru.

Ранее Пенкин говорил о том, что с обеими артистками у него был серьезный роман, который завел его в любовный треугольник. Сенсационное заявление об этом он сделал в эфире программы Леры Кудрявцевой. Как писал ранее 5-tv.ru, тогда певец назвал даже свой тандем с коллегами по цеху «шведской семьей».

Читайте также

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.04
-0.12 89.85
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
Преданный или богатый: почему Пугачева вышла замуж за Галкина?
10:44
Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в ряде регионов России
10:36
Как сейчас выглядят актеры сериала «Татьянин день»?
10:32
Три дочки и сыночек: как живут и чем занимаются дети Лепса?
10:25
Когда в РФ начнет действовать программа детского туристического кешбэка?
10:19
Состояние 14-ти пострадавших в стрельбе в казанской школе детей стабильно

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Ураза-байрам в 2021 году: история, традиции и суть праздника
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака