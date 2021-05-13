«Хорошо повеселились»: Пенкин о романе сразу с двумя солистками «Миража»

Скандальное заявление о романе с экс-солистками группы «Мираж» Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной, сделанное в декабре прошлого года, опроверг главный «участник» этого шоу Сергей Пенкин. В интервью он раскрыл, что это была дружеская шутка, которую все приняли за чистую монету.

По словам певца, он в прекрасных отношениях с обеими артистками. Но ни о какой интимной связи с ними речи и не было. Провокационное заявление он сделал просто ради смеха.

«Нет, это мы очень хорошо повеселились у меня за городом. Но нет, это шутка была. Они просто хорошие девчонки. Я не знаю, они сейчас общаются, не общаются. Я вообще миролюбивый человек. Мне вообще с людьми комфортно. Мне некомфортно с теми, кто на понтах, тщеславные», — цитирует певца Starhit.ru.

Ранее Пенкин говорил о том, что с обеими артистками у него был серьезный роман, который завел его в любовный треугольник. Сенсационное заявление об этом он сделал в эфире программы Леры Кудрявцевой. Как писал ранее 5-tv.ru, тогда певец назвал даже свой тандем с коллегами по цеху «шведской семьей».