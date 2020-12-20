«У нас была шведская семья»: Сергей Пенкин признался в связи с солистками группы «Мираж»

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Рита Цветкова
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Знаменитый певец в интервью Лере Кудрявцевой раскрыл пикантные подробности своих квартирников.

«У нас была шведская семья»: Сергей Пенкин признался в связи с солистками группы «Мираж»

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Певец Сергей Пенкин раскрыл пикантные подробности об отношениях с экс-участницами группы мираж Натальей Гулькиной и Маргаритой Суханкиной. По его словам, вечеринки, которые он устраивал в своей квартире для звезд шоу-бизнеса, были далеко не невинными.

ТАСС / Вышинский Денис

В интервью Лере Кудрявцевой артист признался, что с солистками популярного коллектива его когда-то связывали весьма близкие отношения. Ему пришлось рассказать об этом, когда журналисты нашли и предъявили в эфире шоу «Секрет на миллион» архивные видеозаписи с квартирников Пенкина. Запечатленными оказались страстные объятия и поцелуи с певицами — пришлось сознаться.

«У нас была шведская семья», — неожиданно заявил Сергей.

Пенкин пояснил, что его тянуло к Маргарите Суханкиной, и артист всячески проявлял симпатию к красивой женщине. Но Гулькина встревала в их отношения, и, таким образом, «король эпатажа» оказался в центре любовного треугольника. Больше деликатных подробностей Кудрявцевой узнать не удалось, так как Пенкин стал говорить, что деталей бурного романа уже не помнит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в 90-е годы Сергей всерьез боялся за свою жизнь и даже был вынужден нанять команду охранников.

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