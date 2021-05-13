Преданный или богатый: почему Пугачева вышла замуж за Галкина?

Что бы не говорили хейтеры, как бы не реагировали, но юморист Максим Галкин все-таки идеально подходит Алле Пугачевой как супруг и отец ее детей. Такое мнение выразил близкий друг Примадонны российской эстрады, шоумен Геннадий Хазанов.

В интервью Борису Корчевникову артист напомнил, что знает Пугачеву даже больше, чем Галкин. Оказывается, с будущей звездой Хазанов познакомился еще до рождения юмориста — во время учебы в училище циркового эстрадного искусства.

Геннадий Викторович рассказал, что певица приезжала «зарабатывать деньги» в образовательную организацию — она была концертмейстером. Будущие знаменитости быстро поладили, а их дружба с каждым годом только крепла.

Хазанов знал всех пятерых мужей выдающейся Аллы Борисовны и сегодня может с уверенностью заявить: Галкин — лучший из них. Он сумел очаровать звезду и подарить ей настоящее счастье, даже несмотря на огромную разницу в возрасте — целых 27 лет.

«Про него много говорили, иронизировали. Он молодец. Максим вызывает у меня очень большое уважение. Я рад и за него, и за Аллу. У них замечательные дети!» — цитирует Хазанова ФАН.

У Галкина и Пугачевой двое наследников: дочка Лиза и сын Гарри. В 2020 году двойняшки пошли в первый класс.

Instagram @maxgalkinru

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