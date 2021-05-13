«Она болела»: Панкратов-Черный о последней встрече с актрисой из «Кухни»

Актер театра и кино Александр Панкратов-Черный рассказал в беседе с 5-tv.ru о последней встрече с актрисой из сериалов «Осторожно, Задов!» и «Кухня» Кире Крейлис-Петровой, которая 12 мая умерла. Знаменитости было 89 лет.

«Мы поздравили ее с очередным днем рождения, я самовар ей подарил. А потом играли спектакль на малой сцене Выборгского Дворца Культуры. Это была наша последняя встреча. Мы сыграли и готовились к каким-то гастролям. И она заболела. И больше уже мы не виделись. Только по телефону я два раза с ней поговорил. Она болела. Перенесла несколько операций. У нее серьезное было заболевание, онкология. И очень-очень было печально», — сказал артист.

Александр Панкратов-Черный вспомнил, каким прекрасным человеком была его ушедшая из жизни коллега.

«Это замечательный человек, мы с ней играли в спектакле, даже в двух спектаклях, „Любовь не картошка“ и по ее пьесе, по пьесе Киры Александровны, „Надоело бояться“. Такая фарсовая пьеса. Мы играли втроем там: Ирочка Соколова, я и Кира Александровна. Замечательная актриса, прекрасный человек, удивительный человек. И очень-очень жалко, что такие люди уходят. Это какой-то сумасшедший год», — сообщил актер.

Также Панкратов-Черный сообщил, что могло стать причиной смерти его коллеги и оценил ее великолепное чувство юмора.

«Ну она болела очень долго, к сожалению. Мы ее все любили, вот кто с ней работал, все ее любили, все уважали. Она, вы знаете, была блокадница. Она блокаду ленинградскую пережила. Удивительный человечек. Обладала юмором, замечательным чувством юмора. И сама рассказывала смешные истории, и слушать их любила. Импровизировала замечательно на сцене. С ней играть было одно удовольствие. Хорошая школа МХАТовская», — рассказал знаменитость.

По словам Панкратова-Черного, Кира Крейлис-Петрова была не только профессионалом своего дела, но и замечательной, доброй женщиной. Она заботилась о своих коллегах, как никто другой.

«Она с такой добротой к нам, мы моложе ее намного, она к нам относилась с каким-то глубочайшим уважением, вниманием, нежностью, трогательностью, с пониманием. Какие-то советы давала всегда. Советы и по творчеству и по быту. Мне она все время (говорила — Прим. Ред): „Санька, вот тебе нужно купить вот эти вот варежки. А вдруг зимой холодно будет. А эти варежки теплые, я знаю“. Киру мы очень любили и очень жаль, что я не смогу быть в Петербурге и не попрощаюсь с ней», — подытожил артист.

Кира Крейлис-Петрова — великая комедийная артистка театрального Петербурга. Она родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. На сцене Александринского театра знаменитость появилась в 1980 году, когда была уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы артистка в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены.

Среди ее самых известных театральных работ — «Ревизор» (2002) и «Женитьба» (2008). Также Кира Крейлис-Петрова играла и в кино. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Самые популярные из них — «Осторожно, Задов!», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Кухня».

5-tv.ru рассказал, когда и где состоится церемония прощания с Кирой Крейлис-Петровой.