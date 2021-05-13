Стали известны дата и место прощания с актрисой из сериала «Осторожно, Задов!»

Стали известны дата и место прощания с актрисой Кирой Крейлис-Петровой, которая ушла из жизни в возрасте 89 лет. Траурная церемония состоится 16 мая в 12:00 в центральном зале крематория в Санкт-Петербурге.

Художественный руководитель и продюсер группы компаний «Театр „Дом“» Наталья Колесник рассказала 5-tv.ru, что могло стать причиной смерти артистки.

«Во-первых, через месяц ей было бы 90 лет, но организм бы еще бодр был, но у нее была опухоль головного мозга. Ее прооперировали где-то около шести лет назад и, конечно, организм дал сбой», — пояснила Колесник.

Она также сообщила, какие спектакли были последними работами Киры Крейлис-Петровой.

«Она вообще служила в Александринском театре, но она оттуда ушла. Она играла у меня в спектакле, у нас такая продюсерская компания. Ну сначала она играла в „Голубке“, потом в „Любовь не картошка“. И потом она написала пьесу сама, она была очень талантливый, разносторонний человек. Она написала пьесу „Надоело бояться“ и они играли ее с Александром Панкратовым-Черным, Ирой Соколовой. И вот последний спектакль у нее был „Надоело бояться“. Но это перед операцией», — рассказала Наталья Колесник.

5-tv.ru писал, что трагедия произошла 12 мая. Об этом рассказали в Александринском театре Санкт-Петербурга, где служила больше 30 лет.

Кира Крейлис-Петрова — великая комедийная артистка театрального Петербурга. Она родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. На сцене Александринского театра знаменитость появилась в 1980 году, когда была уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы артистка в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены.

Среди ее самых известных театральных работ — «Ревизор» (2002) и «Женитьба» (2008). Также Кира Крейлис-Петрова играла и в кино. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Самые популярные из них — «Осторожно, Задов!», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Кухня».