Стали известны дата и место прощания с актрисой из сериала «Осторожно, Задов!»

|
Анна Васильева
Эксклюзив 3 166

Кире Крейлис-Петровой, которая ушла из жизни 12 мая, было 89 лет. О том, что стало причиной ее смерти, рассказала Художественный руководитель и продюсер группы компаний «Театр „Дом“» Наталья Колесник.

Фото, видео: Alexandrinsky.ru; Вконтакте @id11673021; 5-tv.ru

Стали известны дата и место прощания с актрисой Кирой Крейлис-Петровой, которая ушла из жизни в возрасте 89 лет. Траурная церемония состоится 16 мая в 12:00 в центральном зале крематория в Санкт-Петербурге.

Художественный руководитель и продюсер группы компаний «Театр „Дом“» Наталья Колесник рассказала 5-tv.ru, что могло стать причиной смерти артистки.

«Во-первых, через месяц ей было бы 90 лет, но организм бы еще бодр был, но у нее была опухоль головного мозга. Ее прооперировали где-то около шести лет назад и, конечно, организм дал сбой», — пояснила Колесник.

Она также сообщила, какие спектакли были последними работами Киры Крейлис-Петровой.

«Она вообще служила в Александринском театре, но она оттуда ушла. Она играла у меня в спектакле, у нас такая продюсерская компания. Ну сначала она играла в „Голубке“, потом в „Любовь не картошка“. И потом она написала пьесу сама, она была очень талантливый, разносторонний человек. Она написала пьесу „Надоело бояться“ и они играли ее с Александром Панкратовым-Черным, Ирой Соколовой. И вот последний спектакль у нее был „Надоело бояться“. Но это перед операцией», — рассказала Наталья Колесник.

5-tv.ru писал, что трагедия произошла 12 мая. Об этом рассказали в Александринском театре Санкт-Петербурга, где служила больше 30 лет.

Кира Крейлис-Петрова — великая комедийная артистка театрального Петербурга. Она родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. На сцене Александринского театра знаменитость появилась в 1980 году, когда была уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы артистка в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены.

Среди ее самых известных театральных работ — «Ревизор» (2002) и «Женитьба» (2008). Также Кира Крейлис-Петрова играла и в кино. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Самые популярные из них — «Осторожно, Задов!», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Кухня».

Читайте также

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
74.36
0.32 89.93
0.08
Запущенный случай: какие психические отклонения есть у разных знаков зоди...

Последние новости

18:19
Детальный маршрут и первый выстрел — эксклюзивное видео с подозреваемым в стрельбе по школьникам в Казани
18:17
Патруль военных РФ в Сирии проходил мимо архитектурных шедевров Древнего мира
18:12
Стали известны результаты обследования утроившего стрельбу в Казани
18:11
Системы защиты Москвы от ядерного удара разработаны в ответ на действия США
18:08
Брешь в охране: система оповещения в кабинете 8-го «А» в Казани не сработала
17:54
МИД осудил заход американской подлодки в норвежский порт у границ России

Сейчас читают

Стали известны дата и место прощания с актрисой из сериала «Осторожно, Задов!»
Гордость и мощь: почему Черноморский флот РФ стал «комом в горле» у Запада?
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака