«Я виновата»: певица Катя Семенова объяснила, почему сын работает почтальоном

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Алексей Хитров
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Ранее сообщалось, что 35-летний наследник артистки переехал жить к ней в маленькую «однушку» в спальном районе Москвы.

«Я виновата»: певица Катя Семенова объяснила, почему сын работает почтальоном

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Единственный сын певицы Кати Семеновой Иван бросил профессию звукорежиссера и устроился работать почтальоном. В том, что так произошло, исполнительница хита «Подруги замужем давно» винит исключительно себя, считая, что в свое время ей стоило быть с сыном более строгой.

«Я во многом виновата. В первую очередь в том, что у него нет своего жилья. Сначала сын решил стать философом и после школы поступил в РГГУ на философский факультет. Причем поступил на бюджет, меня тогда раздуло от гордости до размеров слонихи. Потому что в школе-то он учился неважно. Я и сама вообще-то была двоечницей, у меня в аттестате даже тройка по пению стоит! Все потому, что я очень ленивая, и Ваня такой же. Когда он оканчивал школу, учителя были готовы меня во все места расцеловать, лишь бы скорее с нами распрощаться», — цитирует 60-летнюю певицу Starhit.ru.

До пандемии сын Семеновой строил карьеру в сфере кино, однако потом неожиданно решил сменить род деятельности и устроился работать почтальоном. На его выбор певица, по собственным словам, влиять не собирается.

«Я из тех неправильных мам, которые никогда не будут грозить пальцем и говорить: „Ай-яй-яй, зачем же ты ушел из института! Ну-ка, быстро назад!“ Ну, решил и решил. Мальчику-то уже 35 лет, голова есть на плечах», — заявляет Семенова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сын Кати Семеновой Иван переехал жить к матери, и теперь они ютятся в небольшой однокомнатной квартире в спальном районе Москвы, в которой кроме них обитают еще две собаки.

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