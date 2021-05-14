Зверски убитая школьница в Нижегородской области могла стать жертвой педофила

Стали известны новые подробности жуткого убийства 12-летней девочки в Нижегородской области. Вероятнее всего, школьница стала жертвой педофила. Как стало известно 5-tv.ru, вокруг обнаженного тела убитой лежала ее одежда, на шее было несколько ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что девочка была задушена.

По имеющимся данным, у правоохранительных органов есть подозреваемый. Это, по словам очевидцев, местный житель, которого видели неподалеку от места трагедии. Они уверяли, что тот вел себя странно.

СК РФ

Личность подозреваемого в данный момент устанавливается.

Трагедия в Нижегородской области произошла 13 мая. Школьница позвонила матери после окончания уроков около полудня, после чего пошла кратчайшим путем через пролесок домой. Когда она задержалась, женщина подняла тревогу.

К вечеру пропавшую искали уже все жители деревни. Тело обнаружили на исходе дня.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Губернатор области Глеб Никитин поручил оказать семье помощь и заняться организацией похорон ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, как ударивший ножом школьницу петербуржец объяснил свой поступок.