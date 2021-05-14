«Не надо быть скромной»: Ковальчук рассказала об интимной жизни с Чумаковым

Певица Юлия Ковальчук и после 13 лет жизни с исполнителем Алексеем Чумаковым умеет удивить его в постели. Об этом известная скромностью и сдержанностью артистка сама рассказала в новом выпуске YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Хотя в свое время ко всем участницам коллектива «Блестящие» приклеилось прозвище «поющие трусы», Ковальчук никогда не путала сценический образ и личную жизнь. А после ухода из группы ей удалось создать для себя новую репутацию.

«Я где надо — скромная, а где не надо — не скромная. Где не надо? Дома с мужем в постели не надо быть скромной», — разоткровенничалась звезда.

Ковальчук призналась, что у них с Чумаковым нет секретов друг от друга. У них много общих интересов — и не только музыка. Супруги стараются чаще бывать вместе, чтобы сохранить отношения идеальными. И, похожи, им это удается.

«Я считаю, что Леша умеет гениально передавать чувства. Иногда он делает это так точно, что прямо до слез, — добавила Юлия. — При этом Леша может меня защитить. Вообще он страшен в гневе, поэтому никому не советую Лешу злить».

YouTube / Историс — Откройте, Давид!

Зрители выпуска остались очень довольны героиней.

«Классная пара! Достойна уважения!»;

«Мне Юля очень нравится! Красивая и самодостаточная»;

«Смотрю из-за Чумакова»;

«С Чумаковым весело жить. Можно завидовать», — написали они в комментариях.

Ковальчук и Чумаков начали встречаться в 2008 году. Тогда мало кто думал, что роман продлится долго. Однако в 2013 году артисты сыграли свадьбу, а в 2017-м стали родителями. Лицо своей трехлетней малышки Амелии супруги решили скрывать от фанатов, чтобы у девочки была спокойная жизнь без повышенного внимания прессы.

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