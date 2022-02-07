К каким болезням предрасположены обладатели разных групп крови

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 2 461

Ученые считают, что по группе крови можно спрогнозировать возникновение тяжелых заболеваний.

К каким болезням предрасположены обладатели разных групп крови

Фото: Depositphotos / angellodeco

Между группой крови человека и склонностью к различным заболеваниям существует связь — к такому выводу пришли ученые из разных стран в рамках целого ряда масштабных исследований.

Так, к болезням сердца наиболее предрасположены люди с IV группой крови. Об этом говорится в результатах исследований, проведенных экспертами из Гарварда при участии 77 тысяч пациентов, пишет британский научный журнал eLife.

В Дании ученым удалось определить, что обладатели II, III и IV наиболее склонны к тромбозам глубоких вен, что в свою очередь увеличивает риск развития сердечных приступов и инсульта.

Развитие рака желудка наиболее вероятно у носителей II группы крови, как выяснили в Швеции, а вот у обладателей I группы чаще происходит заражение бактерией Helicobacter pylori, которая вызывает язву и гастрит желудка.

Самый высокий показатель риска возникновения деменции и потери памяти имеют люди с IV группой крови. Ученые полагают, что это может быть связано с наличием особым типом белка в данном виде крови.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как по группе крови выбрать наиболее подходящий вид спорта.

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