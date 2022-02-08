Онколог рассказал, может ли употребление молока после 50 лет привести к раку

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 1 059

Специалист объяснил, почему важно тщательно следить за качеством и количеством потребляемой молочной продукции в любом возрасте.

Фото, видео: Depositphotos / Valentyn_Volkov; 5-tv.ru

Возрастные любители молока могут спать спокойно — употребление их любимого продукта никак не связано с развитием рака после 50 лет. Об этом сообщил онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.

«Некоторые диетологи считают, что употребление молока и молочных продуктов после 50 лет может привести к рискам развития рака. Но это не совсем так: молочные продукты действительно являются сложными для усвоения организмом уже после 30 лет, но никаких рисков развития рака они не несут. Даже наличие большого количества гормональных и других веществ никоим образом не будет вызывать риск развития рака», — заявил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Он также порекомендовал следить за качеством и количеством употребляемой молочной продукции, чтобы не было проблем с пищеварением и различными аллергическими реакциями.

Ранее в интернете была опубликована информация о том, что молоко в пожилом возрасте небезопасно из-за содержания в нем большого количества гормонов, которые в организме пожилого человека якобы могут активизировать нежелательные процессы, в том числе повышать риск рака.

Как сообщал 5-tv.ru, онколог рассказал, по какому внешнему признаку можно определить предраковое состояние.

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