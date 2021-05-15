Виновата девушка? Солист группы «Нервы» Мильковский подрался в Москве
По данным 5-tv.ru поводом к конфликту стали приставания незнакомцев к избраннице артиста.
Фото, видео: Instagram @zhenyamilkovskiy, @mishina_dasha; 5-tv.ru
Солист знаменитой группы "Нервы" Женя Мильковский ввязался в драку этой ночью в Москве. Как сообщила 5-tv.ru пиар-директор коллектива Дарья, перепалка произошла после того, как к девушке музыканта подошли незнакомцы и начали приставать.
«К девушке жене Алине из группы «Кис-кис» подошли ребята. Там кто-то у кого-то стрельнул сигарету . Ребята стали предлагать с ними потусоваться. Она сказала, что у нее есть парень. Они сказали: пофиг нам на твоего парня. Женя такие вещи буквально не одобряет. Он начал им объяснять вежливо и уважительно. В ответ ему начали хамить. Таким образом и случилась драка", - пояснила пиар-директор "Нервов".
Как пояснила представитель Мильковского, потасовка была короткой. Никто не пострадал.
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