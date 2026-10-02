Один человек госпитализирован в результате атаки БПЛА на жилой дом в Волгограде

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 298 0

На местре работают оперативные службы.

Атака ВСУ на Волгоградскую область 2 октября — что произошло

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит канал областной администрации в мессенджере МАКС.

Он отметил, что вражеские дроны атаковали промышленную инфраструктуру региона, в результате чего в одном из жилых домов областного центра вспыхнул пожар. Бочаров также рассказал, что один человек получил ранения.

«Один пострадавший госпитализирован, пожар локализован. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается», - подчеркнул губернатор.

Глава области заявил, что поручил необходимым ведомствам уточнить характер выявленных повреждений, ликвидировать все последствия налета летательных аппаратов противника и организовать пункты временного размещения для жителей пострадавшего здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке ВСУ на город Трубчевск в Брянской области, в результате которой ранения получили 12 человек, из которых семь оказались студентами. Всех пострадавших госпитализировали.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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