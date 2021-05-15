Нумерологический прогноз на неделю с 17 по 23 мая

Неделя с 17 по 23 мая станет подходящим временем для начала новых проектов, смены места работы и карьерного роста. О том, чему лучше всего посвятить каждый из предстоящий семи дней, 5-tv.ru рассказала нумеролог Юлия Леонова.

Начало недели обещает быть благоприятным для занятий спортом и другими физическими активностями. По словам эксперта, не стоит сидеть на месте, чтобы энергия не застаивалась. Кроме того, будет хорошо запланировать на понедельник, 17 мая, дела — они непременно увенчаются успехом.

«На этот день хорошо планировать бизнес-встречи, но необходимо избегать конфликтов и не допускать вспыльчивости», — заметила Леонова.

Вторник, 18 мая, лучше всего подойдет для проявления амбиций и талантов. Если вы давно задумывали новый проект, самое время начинать! Также будет полезно уделить внимание общению с родителями, особенно с отцом. Главное, не предаваться унынию и не проводить день праздно.

«Не сидите дома в одиночестве, выходите в свет смело. Благоприятно прописывать цели и что хочется сделать в этот день», — посоветовала нумеролог.

Середина недели отлично подойдет для общения с друзьями и близкими. В среду, 19 мая, стоит быть осторожнее в проявлении эмоций, а также следить за языком, чтобы не обидеть ненароком дорогих вам людей.

«Встречи с близкими наполнят вас энергией, спокойствием, и расслабят. Но не позволяйте эмоциям овладеть вами, контролируйте их. Возможны перепады настроения», — предупредила эксперт.

В четверг, 20 мая — идеальный день для любых занятий. Не отказывайте в помощи тем, кто попросит, старайтесь быть благодушными, и мир ответит вам взаимностью.

«Не рекомендуется сегодня брать или давать в долг, спорить с окружающими. Будьте рассудительны. Можно помогать другим людям советом или обучением», — отметила Леонова.

Пятница, 21 мая, хорошо подойдет для наметки планов на будущее и анализу того, на что уходит ваше время. Также рекомендуется уделить внимание своим отношениям с родителями.

«Если у вас есть обида на родителей, сделайте практику прощения. Учитесь правильному планированию: ранжируйте задачи от самых важных к менее важным. Откажитесь от вредных привычек», — заметила нумеролог.

Суббота, 22 мая — благоприятный день для обучения и получения новых знаний. Можно проводить деловые встречи и заключать бизнес-сделки, а также вести дела, касающиеся недвижимости.

«Вы можете визуализировать желаемое. Нежелательно уходить в хитрость и обман, а также увлекаться азартными играми», — посоветовала эксперт.

И, наконец, воскресенье, 23 мая — день для косметических процедур и шоппинга. Будут также хороши романтические встречи и знакомства, отдых, но в меру. День благоприятен для проявления творческих способностей, общения с противоположным полом. Кроме того, для тех, кто давно мечтал дать развитие своей карьере, наступает самое подходящее время для старта!

«Также в этот день планета Сатурн переходит в ретроградное состояние до 11 ноября. Это означает, что вопросы карьеры и устремлений могут становиться на первое место в жизни человека. Значит, пришло время для изменений места работы, переоценки своего бизнеса или нового взгляда на вашу карьеру в целом», — заключила Леонова.

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