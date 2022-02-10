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Обладательницы каких женских имен больше других привлекают удачу и богатство

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 16 263

Некоторые считают, что имя само по себе обладает определенной энергией, и это накладывает опечаток на черты характера его обладателя.

Обладательницы каких женских имен больше других привлекают удачу и богатство

Фото: Depositphotos / nazarov.dnepr@gmail.com

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Это можно отнести и к человеку, имя которого также способно влиять на судьбу и характер своего обладателя. Эзотерики собрали женские имена, которые буквально притягивают удачу, счастье и богатство.

Имена удачи: Софья, Мария, Дарья

Вот уж кому везет, так это обладательницам этих имен. Медиумы и мистики до сих пор пытаются разгадать, что именно так притягивает удачу для девушек с этими именами, то ли уверенность в себе, то ли их активность, то ли и в самом деле невероятная магическая энергия, которая завлекает фортуну.

Имена счастья: Анна, Маргарита, Александра, Вера, Виктория

Шарм и обаяние обладательниц этих имен не поддается описанию — они умны, талантливы и точно знают, как покорить человеческие сердца. В ответ окружающие одаривают их настолько теплыми и положительными эмоциями, что они даже в самые трудные времена ощущают себя счастливыми.

Имена богатства: Оксана, Полина.

Да, в этой категории имен несколько меньше, чем приносящих удачу и счастье. Но у Оксан и Полин действительно не отнять хватки и предусмотрительности, которые позволяют им высоко забираться по карьерной лестнице или с успехом открывать собственный бизнес.

Ранее 5-tv.ru перечислил три женских имени, к которым мужчины тянутся на подсознательном уровне.

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