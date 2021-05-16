Видео жесткой драки: Мужчина набросился на тиктокеров в праздничных костюмах в Петербурге

Жесткая драка произошла в одном из дворов Санкт-Петербурга. Прямо неподалеку от детской площадки житель Северной столицы вступил в жесткий конфликт с тиктокерами, одетыми в стиле дрэг-квин. Мужчина вместе с отцом пытались призвать дружескую компанию уйти и не портить детскую психику, однако парни, снимавшие ролик для соцсети в платьях, в колготках на каблуках, отказывались идти на поводу у петербуржца, отстаивавшего традиционные ценности.

В результате постепенно словесная перепалка переросла в драку. Житель Северной столицы набросился с кулаками на тиктокеров. Ролик, на котором запечатлено случившееся, оказался в распоряжении 5-tv.ru.

Были ли пострадавшие в потасовке, неизвестно.