Видео жесткой драки: Мужчина набросился на тиктокеров в праздничных костюмах в Петербурге

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 4 543

Житель Северной столицы вступил в конфликт с компанией друзей, одетой в стиле дрэг-квин.

Фото, видео: Depositphotos / Tiko0305; 5-tv.ru

Жесткая драка произошла в одном из дворов Санкт-Петербурга. Прямо неподалеку от детской площадки житель Северной столицы вступил в жесткий конфликт с тиктокерами, одетыми в стиле дрэг-квин. Мужчина вместе с отцом пытались призвать дружескую компанию уйти и не портить детскую психику, однако парни, снимавшие ролик для соцсети в платьях, в колготках на каблуках, отказывались идти на поводу у петербуржца, отстаивавшего традиционные ценности. 

В результате постепенно словесная перепалка переросла в драку. Житель Северной столицы набросился с кулаками на тиктокеров. Ролик, на котором запечатлено случившееся, оказался в распоряжении 5-tv.ru. 

Были ли пострадавшие в потасовке, неизвестно. 

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