Стало известно, почему дочь певца Данко оказалась в реанимации

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Георгий Иванов
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Подробности о состоянии наследницы экс-возлюбленная музыканта Наталья Устименко рассказала в Instagram.

Фото, видео: Instagram @agatanevinovata

Бывшая возлюбленная российского певца Данко модель Наталья Устюменко рассказала о диагнозе, с которым их с исполнителем дочь угодила в реанимацию. По словам девушки, у семилетней Агаты, страдающей ДЦП, после нахождения в реабилитационном центре нашли восходящую инфекцию мочевыводящих путей, в связи с чем произошла интоксикация организма.

Наталья добавила, что подобное уже случалось и ранее, поскольку в некоторых центрах, в том числе и там, где девочка проходила лечебные процедуры, родители безответственно относятся к соблюдению санитарно-гигиенических норм.

Instagram @agatanevinovata

«Некоторые мамы и папы не надевают подгузники детям во время купания в бассейне, и те испражняются прямо в воду. Потом нам приходиться бороться с кишечной палочкой. Такое уже не впервые! Это ведь надо как-то наказывать», — пожаловалась модель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Данко попала в реанимацию. Изначально предполагалось, что у девочки может быть аспирационная пневмония, однако анализы этот диагноз не подтвердили.

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