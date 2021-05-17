Заявление в прокуратуре: экс-супруга жениха Макеевой обвинила ее в преследовании

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Рита Цветкова
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Светлана Малькова считает, что актриса проявляет к ней чрезмерный интерес и очерняет ее имя обвинениями в клевете.

Заявление в прокуратуре: экс-супруга жениха Макеевой обвинила ее в преследовании

Фото: Instagram @makeevan

Экс-супруга жениха Анастасии Макеевой Светлана Малькова заявила, что подала на актрису заявление в прокуратуру. Женщина уверена, что Макеева не только разрушила семью, но и оклеветала ее.

Анастасия и ее избранник Роман Мальков готовятся к свадьбе и не скрывают своего счастья. Но на фоне трогательных признаний пары в любви друг к другу в социальных сетях не утихают разборки с бывшей женой Романа. Он уверяет своих подписчиков, что платит своим четверым детям внушительные алименты, в то время как Светлана настаивает, что не получает ни копейки.

«Роман, кому же ты врешь? Это уже так смешно! Если бы он платил алименты, разве я стала бы подавать иск в суд? Хочешь позиционировать себя крутым „бизнесменом“? Просто не пиши лучше ничего! Да, и Анастасии скажи, чтобы меня прекратила преследовать и обвинять в клевете. Заявление отправлено в прокуратуру на нее», — цитирует Малькову Starhit.ru.

Старший сын Романа сейчас проживает с отцом по собственному желанию, трое младших — с матерью в Словении. Новая возлюбленная рокового мужчины яростно защищает его, заявляя, что Светлана жестоко обращается с наследниками, заставляет их отказаться от папы шантажом и не позволяет общаться даже по телефону. По мнению Макеевой, Мальков — благородный и щедрый человек, ставший жертвой обиженной женщины.

Однако многие фанаты слабо верят в искренность Романа. Подписчики призывают его ответить на обвинения экс-супруги и предоставить неопровержимые доказательства того, что он заботливый отец, способный обеспечить отпрысков. Ране 5-tv.ru рассказывал, как сам Мальков прокомментировал конфликт между невестой Анастасией Макеевой и брошенной женой.

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