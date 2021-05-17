Актриса Ирина Пегова опубликовала на своей странице в Instagram фото, которым сначала не на шутку испугала, а потом до слез рассмешила своих подписчиков. На снимке артистка была подвешена за воротник на крючок для верхней одежды рядом со скульптурой древнегреческой богини права и законного порядка Фемиды. Кадр оказался своеобразным ребусом — с помощью него Пегова решила рассказать о новой площадке для киносъемок.

«Как вы думаете, в каком университете снимаем наше кино? Я в этом объекте впервые… Очень красиво», — подписала пост актриса.

Instagram @pegovairina

Для поклонников знаменитости ребус оказался несложным. По ее фотографиям они поняли, что съемки проходят в университете правосудия, который расположен неподалеку от Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Некоторые фолловеры посчитали юмор Пеговой чересчур смелым и даже осудили ее за такой экстремальный способ привлечь к себе внимание. Другие же, привыкшие, лишь посмеялись и похвалили неунывающую артистку: то она доярка в селе, которая бесстрашно едет по бездорожью на стареньком ГАЗ-69, то балерина в корсете и пуантах, то висит на вешалке рядом с Фемидой! Такой энергии и выдумке можно позавидовать!

«После первого фото чуть сердце не остановилось!»

«С правосудием не пошутишь!»

«Позитивчик!!!»

«Смешная фотография!»

«Иришечка, вы прям меня наповал!» — писали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Ирины Пеговой в женственном весеннем образе, которое пришлось по нраву ее почитателям — роскошное платье в пол в подчеркнуло стройность сильно похудевшей накануне звезды.