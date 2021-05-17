Спецслужбы США создали империю анонимности для завоевания всего мира

Больше 60 тысяч человек — гражданских лиц и военнослужащих участвуют в секретной программе спецслужб США под названием «Signature reduction», сообщает американский журнал Newsweek, опубликовавший сенсационный репортаж по итогам двухлетнего расследования.

«Signature reduction» в переводе с английского значит «без подписи», а по сути означает масштабную анонимизацию деятельности сотрудников — не только секретных агентов, но и не нуждающихся в особом засекречивании военнослужащих и гражданских лиц. По данным журналистов, многие из них работают в зонах боевых действий, действуют как агенты под прикрытием по всему миру.

По данным Newsweek, в программе поддержки анонимности участвуют более 130 частных компаний, специалисты по кибербезопасности, медики, дизайнеры, адвокаты, финансисты. Десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций поддерживают программу, разыгрывая секретные контракты, придумывая и реализуя «липовую» жизнь реальных людей во благо интересов спецслужб и Пентагона.

Ежегодно на обслуживание тайных сил тратится 900 миллионов долларов США. В работы входит все — от создания фальшивой документации и оплаты счетов лиц, действующих под вымышленными именами, изготовление устройств, препятствующих обнаружению и идентификации, изменения внешности, до создания невидимые устройства для фотографирования и прослушивания для обеспечения тайной деятельности в самых отдаленных уголках Ближнего Востока, Африки и по всему миру.