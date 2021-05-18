«Я всем благодарен»: мэр Владивостока по совету Трутнева объявил об отставке

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об уходе в отставку. Чиновник последовал совету полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева добровольно покинуть пост. Политика не устроило то, как вел дела глава города.

18 мая Трутнев выехал на осмотр объектов инфраструктуры Владивостока. Он оценивал, в частности, фасады зданий по маршруту движения гостей и участников VI Восточного экономического форума, который должен состояться в сентябре 2021 года, посетил детский технопарк «Кванториум» и проинспектировал ряд зданий в центре города. По итогам государственный деятель провел встречу с губернатором края Олегом Кожемяко.

В ходе беседы оба пришли к выводу, что работа Гуменюка не удовлетворительна. Кожемяко заявил, что на развитие города были выделены огромные средства, однако никаких существенных изменений за последние два года не произошло.

«Если он дальше так будет продолжать, то толку не будет», — заключил глава области.

Юрий Трутнев с ним согласился и обратился к Олегу Гуменюку с просьбой добровольно уйти в отставку. Последний возражать не стал.

«Я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придет на мое место, удачи в достижении результатов на благо жителей города», — написал чиновник в своем Instagram.

Instagram @ovgumenyuk

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многолетний губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об отставке.