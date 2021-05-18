«Так выглядит счастливая женщина»: Пугачева обнажила плечи в кустах азалии

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Виктория Андреева
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72-летняя певица вышла позагорать в любимый сад — поклонники в восторге от ее красоты.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин знает, как порадовать свою аудиторию: чем больше в Instagram фото супруги Аллы Борисовны — тем лучше. Теплым утром 18 мая он не смог удержаться от соблазна пофотографировать любимую женщину в цветущем саду. Кадры получились весьма неожиданными!

Певицу хоть и прозвали Примадонной российской эстрады, но в отличие от многих статусных селебрити она не считает нужным везде и всюду выглядеть словно на сцене. Дома артистка может ходить в простых нарядах и совсем без макияжа — Пугачева не стремится обмануть свой возраст.

На нежном весеннем снимке 72-летняя Алла Борисовна выглядит раскованно и трогательно. Она позирует возле кустов азалии в легком платье. Певица скинула рукава с веснушчатых плеч — это добавляет ее образу пикантности и сексуальности.

«Ах, лето!» — подписал фото супруги Максим Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Поклонники «аплодировали» Пугачевой: чтобы в солидном возрасте выглядеть как роковая красавица, нужно очень постараться!

«Посмотрите, так выглядит счастливая женщина!»

«Как же Алла Борисовна красавица, нет слов…»

«Чудесное фото! Сколько в нем любви и нежности!» — нахваливали Примадонну юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой кулинарный сюрприз Гарри Галкин сделал маме — Алле Пугачевой.

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